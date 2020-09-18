Ünlü modeller bu yöntemi kullanıyor! Saç düzleştirici ile bakın neler yapılıyor

Tek bir düzleştirici kullanarak birden farklı saç modeli yapmaya hazır mısınız? Ünlü modellerin bile tercih ettiği bu saç şekillendirmelerini yapmak oldukça pratik. İşte sizi kuaförden çıkmış gibi bir görünüme kazandıracak modeller.

HAVALI DALGALAR YAPIN

İlk olarak saçlarınızın elektriklenmesini almak için hızlı bir şekilde düzleştirin. Dalgalandırmak istediğiniz saç kısmını düzleştiriciye sarın ve düzleştiriciyi yavaş bir şekilde aşağı doğru çekin. Kırık maşa dedikleri dalga görünümü şipşak hazır.

SU DALGASI YAPMAK GERÇEKTEN ÇOK BASİTMİŞ!

Maşam yok diye üzülmeyin. Düzleştiriciyi doğru teknikle kullanarak doğal dalgalar elde edebilirsiniz. Saçlarınızı tutamlara ayırın. Bir tutamın ortasına düzleştiriciyi yerleştirin ve aşağı doğru yavaş bir şekilde çekin. Tüm tutamlara aynı işlemi uygulayın.

TIPKI MAŞA DALGASI GİBİ OLUYOR

Gerçek bir saç dalgası yapmak istiyorsanız tutamlara ayırdığınız saçınızı ince tabanlı bir düzleştiricinin etrafına sarın. Sarılı saçı yaklaşık 1 dakika beklettikten sonra yavaş bir şekilde aşağı çekin. Muazzam dalgalar hazır.

EN HAVALI VE KOLAY SAÇ DALGALARI HAZIRLAYIN

Saçlarınızı tutamlara ayırın ve örün. Örgüleri yarım saat bekletin. Ardından tek tek örgülerin üzerinden saç düzleştiricisi ile geçin. Örgüleri açtıktan sonra havanızın nasıl değiştiğine inanamayacaksınız.

