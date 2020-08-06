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Ünlü oyuncu saçkırandan bu doğal yöntemlerle kurtuldu! Köri, pirinç ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Saç, kirpik, kaş gibi kıllı alanlarda aniden oluşan ve bölgede derinin görünmesine yol açan saçkıran problemi sıklıkla yaşanabiliyor. Saçkırana yakalanan 100 kişiden 75'inin 40 yaş altı olması ve erkeklerde daha yaygın görünüyor olması hastalığın özellikleri arasında. Tıbbi adı alopesi areata olan hastalığın belirtilerini gözlemlemeye başladıysanız karşınızda saçkıran için doğal tedaviler...

Ünlü oyuncu saçkırandan bu doğal yöntemlerle kurtuldu! Köri, pirinç ve...

Hastalık kafa derisinde oval veya yuvarlak bir alandaki deride kendini gösterir. Bu alanda daha sonradan tekrar saç çıkabilir veya bölgedeki doku hücrelerinde yaralar oluşabilir. Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler saçkıran hastalığının oluşmasında genetik faktörlerin etkili olduğunu ortaya çıkardı. Saçkıran için doğal tedaviler uygulayabilirsiniz fakat hastalığınız ilerlemiş durumda ise daha fazla zarar görmemeniz için bir dermatoloji uzmanına görünmeniz gerekir.

SAÇKIRAN İÇİN DOĞAL TEDAVİLER

Cilt, sağlıklı olmasına ve iltihaplı bir duruma sahip olmamasına rağmen kıl döker ve alanın kelleşmesine neden olur. Karakteristik belirtileri bulunan hastalığın tedavisi için yıllar içerisinde uygulanmış birçok doğal yöntem bulunuyor.

ALOE VERANIN ETKİLİ TEDAVİSİ

Birçok soruna karşı şifa verme özelliği bulunan aloe vera bitkisini saçkıran tedavisinde de kullanabilirsiniz. Derinin iyileşmesine ve beslenmesine yardımcı olan bitki aynı vakitte deriyi nemlendirir. Aloe vera ile saç maskesi hazırlamak için yapmanız gerekenler:

  • Aloe vera jelini yapraktan çıkarın.

  • Kremsi bir yapı oluşana kadar su ekleyerek karıştırın.

  • Bu karışım ile kafa derinize yaklaşık 10 dakika boyunca masaj yapın.

  • Masaj bitiminde su ile durulayın.

  • Saçlarınızın daha parlak ve canlı görünmesini sağlamış olursunuz.

SOĞAN, SARIMSAK VE LİMON ÜÇLÜSÜ

Anti-bakteriyel özellikler taşımalarından dolayı etkili bir çözüm için bu üç ürünü kullanabilirsiniz. Ayrıca sülfürik bileşiklere sahip soğan ve sarımsak saç tellerinin stabilizasyonunu sağlar. Şu adımları takip ederek hazırlayabilirsiniz:

  • Üç ürünün her birinden eşit ölçekte alarak karıştırın.

  • Karışımı kafa derinize uyguladıktan sonra 20 dakika bekleyin.

  • 20 dakika sonra saçınızı yıkayarak koku oluşmasını engelleyin.

PİRİNÇ VEYA ELMA SİRKESİ İLE ÇÖZÜM

Eğer ki saçkıranın ortaya çıkmasının sebebi saçın yağlı bir yapıya sahip olması ise sirkenin yağlanmayı kontrol edebilen özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler şu şekilde:

  • Yapılması gereken işlem oldukça basittir.

  • Saçınıza pirinç veya elma sirkesi ile masaj uygulayın.

  • 10 veya 15 dakika sonra masaj yaptığınız saçınızı durulayın.

  • Haftada bir kez bu işlemi tekrarlamak tedavinizi hızlandırabilir.

KÖRİ YAPRAKLARINI KULLANABİLİRSİNİZ

Güçlü besin kaynaklarına sahip olması sadece saçkıranla mücadele etmenizi sağlamaz. Aynı zamanda saçınızı güçlendirir.

  • Bir tava içerisinde 1 avuç köri yaprağı, 45 ml Hindistan cevizi yağı ve 250 ml suyu karıştırın ve koyulaşana kadar ısıtın.

  • Soğuduktan sonra bir kaseye alın ve haftada iki kez yatmadan önce saçınıza uygulayın.

  • Sabahları bol su ile yıkayın.

NOT: Tüm bu yöntemleri doktorunuzdan onay alarak uygulamanız gerekir.

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