Ünlü oyuncu saçkırandan bu doğal yöntemlerle kurtuldu! Köri, pirinç ve...

Hastalık kafa derisinde oval veya yuvarlak bir alandaki deride kendini gösterir. Bu alanda daha sonradan tekrar saç çıkabilir veya bölgedeki doku hücrelerinde yaralar oluşabilir. Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler saçkıran hastalığının oluşmasında genetik faktörlerin etkili olduğunu ortaya çıkardı. Saçkıran için doğal tedaviler uygulayabilirsiniz fakat hastalığınız ilerlemiş durumda ise daha fazla zarar görmemeniz için bir dermatoloji uzmanına görünmeniz gerekir.

SAÇKIRAN İÇİN DOĞAL TEDAVİLER

Cilt, sağlıklı olmasına ve iltihaplı bir duruma sahip olmamasına rağmen kıl döker ve alanın kelleşmesine neden olur. Karakteristik belirtileri bulunan hastalığın tedavisi için yıllar içerisinde uygulanmış birçok doğal yöntem bulunuyor.

ALOE VERANIN ETKİLİ TEDAVİSİ

Birçok soruna karşı şifa verme özelliği bulunan aloe vera bitkisini saçkıran tedavisinde de kullanabilirsiniz. Derinin iyileşmesine ve beslenmesine yardımcı olan bitki aynı vakitte deriyi nemlendirir. Aloe vera ile saç maskesi hazırlamak için yapmanız gerekenler: