Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - TİYATRO ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti. Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu. Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

