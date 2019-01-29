IHAAW161420-GEN/29-01-2019
- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy’de bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. Sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
29.01.2019 16:14:20 TSI
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