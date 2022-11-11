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  4. Hikayesi film gibi! 43 yıl önce doğumunu yaptırdığı bebek ile meslektaş oldu

Hikayesi film gibi! 43 yıl önce doğumunu yaptırdığı bebek ile meslektaş oldu

11.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü profesör 43 yıl önce doğumunu yaptırdığı bebek ile meslektaş oldu. Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, "Bir zamanlar doğumunu yaptırdığım Tolga buralara kadar gelip arkadaşım ve meslektaşım oldu'' derken, Hocasını kendine rol model alan Prof. Dr. Ömer Tolga Güler de, "Doğumda başlayan bir hikaye, tıp fakültesi, asistanlık, doçentlik, profesörlük derken bu aşamaya kadar geldi" ifadelerini kullandı.

Hikayesi film gibi! 43 yıl önce doğumunu yaptırdığı bebek ile meslektaş oldu

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, 43 yıl önce Ankara'da bir hastanede erkek bebeğin doğumunu yaptırdı ve "Ömer Tolga " ismi verilen çocuğu uzun süre bir daha görmedi. Gürgan'ı kendisine rol model olarak alan Ömer Tolga Güler, lisansını Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı.

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KONGREDE KARŞILAŞTILAR

Timur Gürgan'ın öğrencisi olan Güler, yüksek lisans, asistan, doçent ve profesörlük döneminde de hocasının yanından ayrılmadı. Kadın hastalıkları ve doğum alanında başarılı bir cerrah olan Prof. Dr. Ömer Tolga Güler ile hocası Prof. Dr. Timur Gürgan'ın yolları Antalya'da düzenlenen bir kongrede tekrar kesişti. Meslektaş olan ve aynı branşta uzmanlıkları bulunan iki doktor sohbet ederken eski günleri yad etti. Gürgan, yıllar önce doğumunu yaptırdığı Tolga isimli bebeği meslektaşı olarak karşısında görünce büyük gurur duydu.

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"BİLİM ADAMI OLDU"

Timur Gürgan, yıllar önce doğumunu yaptırdığı bebeğin bugün karşısında aynı branşta profesör olarak çıkmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Tolga'nın doğum zamanını anlatan Gürgan, “1979 yılında Tolga'nın annesi benim gebeliğini takip ettiğim hastamdı. Ben de o sıralarda ikinci sene asistanıydım, Tolga'nın Hacettepe Üniversitesi'nde doğumunu gerçekleştirdim. Yıllar sonra Hacettepe Üniversitesi'ndeyken bir gün ben ders anlatırken kendisi geldi ve bana dedi ki, ‘Hocam siz benim doğumumu 1979 yılında yaptınız' dedi. Hacettepe'den mezun olan Tolga, benim yanımda asistan oldu. Uzmanlığı da bitirdikten sonra öğrencim bilim adamı oldu ve artık çok tanındı” diye konuştu.

İHA

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