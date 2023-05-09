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  4. Ünlü ressamlara adeta taş çıkarıyor! Sivaslı ayakkabı boyacısının yaptığı resimleri görenler hayran kalıyor

Ünlü ressamlara adeta taş çıkarıyor! Sivaslı ayakkabı boyacısının yaptığı resimleri görenler hayran kalıyor

09.05.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, yaptığı resimlerle ünlü ressamlara taş çıkartıyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle kendisine hayran bırakıyor. Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan gizli yetenek Ünser, ilkokulda başlayan resim merakını gün geçtikçe ilerletti. İşinden arta kalan zamanlarında fırça ve paletini eline alarak aklından geçenleri kağıtlara ve tuvallere döküyor. Hobi olarak yaklaşık 20 dakikada yaptığı resimleri görenler ise hayret ediyor.

"YERİM VE ZAMANIM YOK"

Murat Ünser, resim yapmak için yeri ve zamanı olmadığı için resimlerini yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede tamamladığını söyleyerek, “Bu resim ilgim benim ilkokulda başladı. O zaman bir merak vardı bende. Rıfat İnciroğlu isminde bir öğretmenimiz vardı. Ortaokulda, lisede resimlerim panoya asılırdı. Ondan sonra bayağı bir uzun süre yaklaşık 20 sene bu işi bıraktım. Buradaki yapmış olduğum resimleri 15-20 dakikada yapıyorum. Yerim de yok, zamanım da yok. Böyle imkanım olmadan, boya ve malzemelerim kalitesiz fakat kendi kafamdan geçen şeyler yapıyorum. Ayakkabı boyacılığı mesleğini ilkokuldayken yapıyordum, daha sonradan sandığımı sattım. Şu anki sandığımı bir arkadaş satıyordu, biraz ucuz buldum ve aldım. Boyacılık mesleği güzel bir meslek” şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIM ŞEYLERLE GURUR DUYAMIYORUM"

Ünser, daha iyi ressamların olduğunu bildiği için yaptığı resimlerle gurur duyamadığını ifade ederek, “Resim yapmamdan benim babam veya evdekiler rahatsız oluyorlar. Evde tiner kokusu oluyor. Kokusuz tinerler de var ancak onu da biz bulamıyoruz. O yüzden malzeme eksikliği de oluyor. Yaptığım şeylerle gurur duyamıyorum çünkü daha üstün ressamlar var. Allah rahmet eylesin Seyfettin Soysal ağabeyimiz vardı. Hemen hemen dünyaca ünlü bir ressamdı. Şimdi biz onun eline su dökemeyiz tabii. Öyle bir ressamlar varken biz kendimizi böyle yaptığımız resimler ile ortaya çıkaramayız. Resimlerimi beğenenler var. Ben beğenmiyorum çünkü bunlar 15-20 dakikada yapılan resimler. Tabii daha orijinal boyalarla, daha kaliteli malzemelerle yapılırsa daha çok güzel şeyler ortaya çıkar. Eğitim de görmedim, sadece kendi tecrübelerime dayalı olarak aklımdan geçen bazı şeyleri yapıyorum. Bakarak yaptığım resimler daha orijinal çıkıyor. Fotokopi çekmeyi de sevmiyorum. Resim benim hobim. Kendi kendimi mutlu ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHa)

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