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Ünlü sanatçının arabası Türkiye’ye getiriliyor

23.07.2024 17:52
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Bir dönem yaptığı çocuk programıyla ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Barış Manço’nun Belçika’daki arabası Türkiye’ye getiriliyor. Türkiye'ye gönderimini sağlayan oğlu Batıkan Manço, babasını yad ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Ünlü sanatçının arabası Türkiye’ye getiriliyor

1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yaşayan ve kimi dönem burada istirahate ayrılan Barış Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço’nun çalışmalarıyla Türkiye’ye getiriliyor. Aracı, 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde depoda bulan Manço kardeşler, aracı Moda'daki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmek için yasal işlemlere başladı.

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YAŞININ DOLMASI BEKLENİYORDU

25 yıldır trafiğe çıkarılmayan ve Türkiye’ye getirilmeyi bekleyen aracın yurtdışına çıkabilmesi için 30 yaşını doldurması gerekiyordu. 30 yaşını dolduran 1991 model Honda Prelude aracı, sponsor lojistik firması tarafından konteynerle deniz yolu üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

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‘‘BU ARAÇ BANA BELÇİKA’DAKİ YAŞAMIMIZI İFADE EDİYOR’’

Aracı Belçika’dan gönderen Batıkan Manço, Türkiye’de abisi Doğukan Manço’nun karşılayacağını belirterek, "Araç, olması gereken yere gidiyor. Tüm Barışseverler için yerine getirmek istediğimiz bir görevdi. Barış Manço’nun yaşamına dair ipuçları o müzede sergileniyor. Dolayısıyla aracın yeri, Barış Manço Müzesi. Bu araç bana Belçika’daki yaşamımızı ifade ediyor. Ağabeyim ve ben burada doğduk. Okula burada başladık. Bizim buradaki aracımızdı" sözleriyle duygularını ifade etti.

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‘‘TESADÜFEN ALINMIŞ BİR ARAÇ DEĞİL’’

Babasını yad ederek koleksiyoncu olduğunu ve sadece klasik değil spor modellere de ilgisi olduğunu söyleyen Batıkan Manço,"Aslında bildiğim kadarıyla bu aracı babam, annem için almış. Ancak babamın Japon kültürüne olduğu kadar, Japon teknolojisine de merakı vardı. Tesadüfen alınmış bir araç değil." diye konuşan Manço gülümseyerek, "Arabadan anlıyordu kendisi" diye konuştu. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Barış Manço araba
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