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Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul Karaköy’de restoranda çıkan kavgada yediği tek yumrukla hayatını kaybeden Çağın Türker’in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Polise ifade veren şüpheli Yusuf Ş. "Gece boyunca bize katıldı. Ancak küfürlü konuşup zaman zaman da bize küfür ediyordu. Onu defalarca ikaz ettik. Dışarı çıktığımızda alkolünde etkisiyle sallanarak önümüzde yürüdüğünü görünce bir anda kendimi kaybettim. Gidip sadece bir yumruk vurdum. Sonra oradan ayrıldım." dedi.

Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.45 sıralarında mizah dergisi sahibi ve ünlü senarist Çağın Türker, kız arkadaşı D.E. (38) ile birlikte bir balık restoranına gitti.

"MUHABBETİNİZ ÇOK GÜZEL"

Burada alkol alan Türker yan masadaki 4 kişilik gruba dönerek, “Muhabbetiniz çok güzel, ben de size katılmak isterim” dedi. Daha sonra Türker ve arkadaşı gruba katılarak 1 saat boyunca sohbet etti.

KÜFÜRLÜ ŞAKALAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, sohbet esnasında yaşamını anlatan Türker, diğer şahısların da anlattıklarına karşılık esprili bir dille küfür etti. Bunun ardından masada gerginlik çıktı. Türker ve arkadaşı hesaplarını ödeyerek mekandan ayrıldı. Cep telefonunu masada unuttuğunu fark ederek mekana geri dönen Türker'in şahıslara, “Telefonu unutmuşuz ne ayaksınız hiç haber vermiyorsunuz” dediği, şahısların da, “Biz yeni toplanıyoruz görmedik” diye yanıt verdiği iddia edildi. Bunun ardından tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Balıkçıdaki garsonlar araya girerek kavgayı ayırdı.

BAŞINI MERDİVENE ÇARPTI

Türker ve kız arkadaşı dışarı çıktı ancak kavga ettiği Yusuf Ş.(30) peşlerinden geldi. Türker'e bir yumruk attı. Türker aldığı yumruk darbesiyle bilincini kaybetti ve yere düştü. Düşme sırasında da başını merdivene çarptı. Kız arkadaşı kanlar içinde kalan Türker'i hastaneye yetiştirmek için hemen ambulans ve polisi aradı. Hastaneye kaldırılan Türker yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

“PİŞMANIM”

Cinayet Büro Amirliğinde polise ifade veren şüpheli Yusuf Ş. "Gece boyunca bize katıldı. Ancak küfürlü konuşup zaman zaman da bize küfür ediyordu. Onu defalarca ikaz ettik. Son olarak telefonunu masada unutup geri döndüğünde bizi suçladı. Bize yine küfür etti. Halbuki halen masada duran telefonun farkında bile değildik. Dışarı çıktığımızda alkolünde etkisiyle sallanarak önümüzde yürüdüğünü görünce bir anda kendimi kaybettim. Gidip sadece bir yumruk vurdum. Sonra oradan ayrıldım." dedi.

KAVGADAN SONRA EĞLENMEYE DEVAM ETTİ

Yumruk attığı kişinin zarar görmediğini sandığını söyleyen Yusuf Ş. "Bir yumrukla kimseye bir şey olmayacağını düşündüğüm için arkadaşlarıma katılıp sabaha kadar eğlendik. Ancak ertesi gün polisler geldiğinde onun öldüğünü öğrendim ve çok üzüldüm. Yaptığıma çok pişmanım" dedi.

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (İHA-DHA)

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alkollü ölüm pek iyi değildir
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