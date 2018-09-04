Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.45 sıralarında mizah dergisi sahibi ve ünlü senarist Çağın Türker, kız arkadaşı D.E. (38) ile birlikte bir balık restoranına gitti.

"MUHABBETİNİZ ÇOK GÜZEL"

Burada alkol alan Türker yan masadaki 4 kişilik gruba dönerek, “Muhabbetiniz çok güzel, ben de size katılmak isterim” dedi. Daha sonra Türker ve arkadaşı gruba katılarak 1 saat boyunca sohbet etti.

KÜFÜRLÜ ŞAKALAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, sohbet esnasında yaşamını anlatan Türker, diğer şahısların da anlattıklarına karşılık esprili bir dille küfür etti. Bunun ardından masada gerginlik çıktı. Türker ve arkadaşı hesaplarını ödeyerek mekandan ayrıldı. Cep telefonunu masada unuttuğunu fark ederek mekana geri dönen Türker'in şahıslara, “Telefonu unutmuşuz ne ayaksınız hiç haber vermiyorsunuz” dediği, şahısların da, “Biz yeni toplanıyoruz görmedik” diye yanıt verdiği iddia edildi. Bunun ardından tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Balıkçıdaki garsonlar araya girerek kavgayı ayırdı.

BAŞINI MERDİVENE ÇARPTI

Türker ve kız arkadaşı dışarı çıktı ancak kavga ettiği Yusuf Ş.(30) peşlerinden geldi. Türker'e bir yumruk attı. Türker aldığı yumruk darbesiyle bilincini kaybetti ve yere düştü. Düşme sırasında da başını merdivene çarptı. Kız arkadaşı kanlar içinde kalan Türker'i hastaneye yetiştirmek için hemen ambulans ve polisi aradı. Hastaneye kaldırılan Türker yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki günlük yaşam savaşını kaybetti.