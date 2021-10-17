HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü tatil beldesinde korku dolu anlar! İmdadına son anda yetiştiler

Ünlü tatil beldesinde korku dolu anlar! İmdadına son anda yetiştiler

17.10.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgalara rağmen açılan genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra yardım isteyen şahsın imdadına, büfede çalışan bir genç ve iki sörfçü yetişti. Olayın ardından genç ve arkadaşları sahilden ayrılırken, birçok kişinin, gencin boğulma tehlikesi yaşadığını gördüğü halde dalgalı denizde yüzmeye devam ettikleri görüldü.

Ünlü tatil beldesinde korku dolu anlar! İmdadına son anda yetiştiler

Yaşanan olaya rağmen vatandaşların denize girmeye devam etmesi ise pes dedirtti.
Olay, ilçeye bağlı İncekum Mahallesi’nde bulunan halk plajında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile birlikte plaja gelen bir şahıs dalgalı denizde açıldı. Vatandaşlar şahsın bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek yardım istediğini gördü. Bunun üzerine sahilde bulunan büfenin çalışanı Umut Kılınç ile iki sörfçü genç denize atlayarak yardım isteyen adama ulaştı. Adam 3 genç tarafından simit yardımı ile denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan adam bir süre kumlar üzerinde yatarak kendine gelmeye çalışırken, daha sonra arkadaşları ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Öte yandan olay anında ve sonrasında vatandaşların dalgalı denizde yüzmeye devam ettikleri ve tehlikeye aldırmadıkları gözlendi.

"AÇILMIŞLAR, GERİ DÖNEMEMİŞLER"

Adamı kurtaran Umut Kılınç, “Açılmışlar, geri dönememiş. Biz de arkadaşlar ile giderek yardımcı olduk. Çok şükür bir sıkıntısı yok" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"
Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boyu 2 metre! Gören korkup evden kaçtı

Boyu 2 metre! Gören korkup evden kaçtı

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Şoke eden paylaşımı hemen sildi!

Şoke eden paylaşımı hemen sildi!

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Koronavirüs hastasında tespit edildi: Şu ana kadar eşi benzeri görülmedi

Koronavirüs hastasında tespit edildi: Şu ana kadar eşi benzeri görülmedi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.