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Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur: “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor”

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Başrollerini Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin paylaştığı Marko Paşa Müzikali Marmaris’te sahnelendi.

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur: “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor”

Başrollerini Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin paylaştığı Marko Paşa Müzikali Marmaris’te sahnelendi. Yeni nesil tiyatrocular arasında çok yetenekli oyuncuların olduğunu belirten Behzat Uygur, “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor.” dedi.
Başrollerini Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin paylaştığı Marko Paşa Müzikali Marmaris’te sahnelendi. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşan oyuna ilgi yoğun oldu. Müzikal öncesi Uygur kardeşler Serin Kültür Kitap Kafede İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Yeni nesil oyuncuları başarılı bulduğunu belirten Behzat Uygur, “ Uzun zamandır Marmaris’e gelmiyoruz. On sene olmuştur. Eskiden yazları gelip açık havada oynardık. Marmaris’i çok dolaşamadık ama Marmaris’e girdiğinizde enerjisi sizi alıyor zaten. Marko Paşa Müzikali beşinci sezonunu oynuyor. Üç kıt’ada da oynanmış bir özelliğe sahip. Her yerde de çok güzel tepkiler alıyoruz .Yabancıların da bizim seyircimizin ilgisi de son derece güzel. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de değil Türkiye’nin her yerinde oynamamız gerektiği ustamız tarafından bize söylenmiştir ve bize verilen bu emaneti en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Yeni nesil tiyatrocular arasında çok yetenekli kardeşimiz var. Tiyatroyu bir araç olarak değil bir amaç olarak kullanan yeni nesil oyuncu kardeşlerimize son derece saygı duyuyorum. Ama şu şekilde kullanılması beni rahatsız ediyor, bir araç olarak kullanılması. ‘Ben bir tiyatro oyununda oynayayım oradan diziye geçerim’ mantığı beni pek mutlu etmiyor. Ama bunun yanı sıra diziyle birlikte tiyatro oyununu sürdüren, tiyatro sahnesini bırakmayan yeni kuşak oyunculara son derece saygı duyuyorum. Ve onları takdir ediyorum. Tiyatro hiçbir zaman araç değildir, amaçtır. Geçici bir heves değil, bir meslektir. Tiyatro sahnesi boş bırakılmamalı. Bütün oyunculukların er meydanıdır tiyatro sahnesi. “ dedi.
“Oğlum diye söylemiyorum, onu çok başarılı buluyorum”
Dizi oyuncusu olan oğlu Nejat Uygur’un performansını nasıl buluyorsunuz sorusuna Behzat Uygur, “Oğlum diye söylemiyorum, onu çok başarılı buluyorum. Nejat’ın dizi performansını çok başarılı buluyorum. Sadece ben değil seyirciler de başarılı buluyor. Nejat’ta takdir ettiğim şu, diziyle birlikte tiyatroyu devam ettiriyor. Yarın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde oynuyoruz . Tiyatronun gençlerle daha fazla buluşması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite yetkililerine ve organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum.” dedi. Turneyi seven bir tiyatro olduklarını belirten Süheyl Uygur ise, “ Yeni nesil oyuncular arasında çok beğendiğim oyuncular var. Şimdi tek tek adlarını saymam mümkün değil. Yeter ki pes etmesinler diyorum. Türkiye’nin her yerini dolaşıyoruz. Bizler Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu olarak turne yapmayı seven bir tiyatroyuz. Nereden teklif gelirse severek gidiyoruz.” dedi.

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur: “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor”

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur: “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor”

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