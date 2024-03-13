MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü YouTuber İlayda Oymak'ın paylaşımı korkuttu! Gerçek başka çıktı: "Tövbe çarpıldın sandım..."

Ünlü YouTuber İlayda Oymak'ın paylaşımı korkuttu! Gerçek başka çıktı: "Tövbe çarpıldın sandım..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Youtuber İlayda Oymak, Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biri. Sosyal medya hesabını sık sık kullanan ünlü isim son paylaşımıyla gündeme geldi. Paylaşımı görenleri korkuttu ama sonradan gerçek başka çıktı.

Ünlü Youtuber İlayda Oymak, özellikle değişimiyle çok konuşuluyor. 18-19 yaşlarındayken günümüzdekinden oldukça farklı görünüyordu.

Ünlü isim zaman geçtikçe saçlarında, makyaj tarzında ufak tefek değişiklikler yapmaya başladı. Dudaklarındaki ve burnundaki değişim de eklenince görünüşü epey değişti.

ilaydason

Ünlü isim aynı dönemde sağlıklı beslenme ve spor ile epey kilo da verdi.
Oymak, son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Aşırı zayıflığı dikkat çeken ünlü ismin görüntüsü görenleri korkuttu. Yüzü başka bir yere dönükken bacakları başka bir yöne bakıyordu. Görenleri korkutan görüntüyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

ilayda3

Tavrı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü Tavrı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

"AKLIM ÇIKTI"

Sosyal medyada paylaşıma "Tövbe çarpıldın sandım", "Hâlâ anlayamadım", "Bir an ne oluyor dedim", "Aklım çıktı" gibi yorumlar yapıldı.

ilayda2

Ama gerçek başka çıktı. Durumu açıklayan bir sosyal medya kullanıcısı "Anlamayanlar için.. Göbek ve bel kısmından iyice inceleyin, ayrılan çizgi orada belli. Bir düz oturup bacaklarını çalıştırmış bir ters oturup kol çalıştırmış. Üstten alttan videoları birleştirmiş" ifadelerini kullandı.

ilayda1


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim vaadlerini eleştirdi! O da kayıtsız kalmadı! 'Yoksulluğu...'Seçim vaadlerini eleştirdi! O da kayıtsız kalmadı! 'Yoksulluğu...'
Düğününe gitmemişti! Olay sözler...Düğününe gitmemişti! Olay sözler...
Son paylaşımı olay oldu! 'Fiziğin olay git tadını çıkar' Son paylaşımı olay oldu! 'Fiziğin olay git tadını çıkar'
Anahtar Kelimeler:
ilayda oymak sosyal medya turu
En Çok Okunan Haberler
Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı!

Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

‘Cumhurbaşkanı bilse bunları kovalar’ demişti! Düzce’de şikayetler üzerine karar alındı! O afişler kaldırılıyor…

‘Cumhurbaşkanı bilse bunları kovalar’ demişti! Düzce’de şikayetler üzerine karar alındı! O afişler kaldırılıyor…

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Milyonluk daireler teklif edildi! Reddetti... Jandarmaya bağışladı

Milyonluk daireler teklif edildi! Reddetti... Jandarmaya bağışladı

Son anket sonucunu görünce tepkileri olay oldu: Dehşet!

Son anket sonucunu görünce tepkileri olay oldu: Dehşet!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların en çok satan ayakkabısı indirime girdi

Son zamanların en çok satan ayakkabısı indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.