Ünlü YouTuber İlayda Oymak'ın paylaşımı korkuttu! Gerçek başka çıktı: "Tövbe çarpıldın sandım..."

Ünlü Youtuber İlayda Oymak, özellikle değişimiyle çok konuşuluyor. 18-19 yaşlarındayken günümüzdekinden oldukça farklı görünüyordu.

Ünlü isim zaman geçtikçe saçlarında, makyaj tarzında ufak tefek değişiklikler yapmaya başladı. Dudaklarındaki ve burnundaki değişim de eklenince görünüşü epey değişti.

Ünlü isim aynı dönemde sağlıklı beslenme ve spor ile epey kilo da verdi.

Oymak, son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Aşırı zayıflığı dikkat çeken ünlü ismin görüntüsü görenleri korkuttu. Yüzü başka bir yere dönükken bacakları başka bir yöne bakıyordu. Görenleri korkutan görüntüyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

"AKLIM ÇIKTI"

Sosyal medyada paylaşıma "Tövbe çarpıldın sandım", "Hâlâ anlayamadım", "Bir an ne oluyor dedim", "Aklım çıktı" gibi yorumlar yapıldı.

Ama gerçek başka çıktı. Durumu açıklayan bir sosyal medya kullanıcısı "Anlamayanlar için.. Göbek ve bel kısmından iyice inceleyin, ayrılan çizgi orada belli. Bir düz oturup bacaklarını çalıştırmış bir ters oturup kol çalıştırmış. Üstten alttan videoları birleştirmiş" ifadelerini kullandı.







