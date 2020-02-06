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  4. Ünlü youtuber tutuklandı! Kız arkadaşının 'ruhunu' çağırmıştı

Ünlü youtuber tutuklandı! Kız arkadaşının 'ruhunu' çağırmıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

Çektiği son videolarda gözyaşları içinde kız arkadaşının öldüğünü söyleyen ve onun ruhuyla iletişime geçmeye çalışan Kanadalı YouTuber Jason Ethier, amacının takipçi artırmak olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Videoların ardından kız arkadaşının kendisini terk ettiğini açıklayan Ethier tutuklandı.

Ünlü youtuber tutuklandı! Kız arkadaşının 'ruhunu' çağırmıştı

YouTube'da 'ImJayStation' kullanıcı adıyla videolar paylaşan Kanadalı fenomen Ethier'ın başı takipçi artırmak için söylediği acımasız yalanlardan sonra dertte.

Hali hazırda 5 milyondan fazla takipçisi olan Ethier, geçen günlerde göz yaşları içinde kendisi gibi YouTuber olan kız arkadaşı Alexia Marano'nun bir trafik kazasında öldüğünü anlattı. İkinci videoda ise ruh çağırma masası olarak bilinen Ouija tahtası ile Marano'nun ruhuyla iletişime geçmeye çalıştığı bir video daha paylaştı.

aklaşık 600 bin kullanıcının videoları izlemesinin ardından, Ethier, Marano'nun aslında hayatta olduğunu, videoları takipçi sayısını artırmak için çektiğini itiraf etti.

İtiraf videosuna Marano'nun ailesinden özür dileyerek başlayan Ethier, "Niyetim onları üzmek değildi. Tüm bunların YouTube'da kalmasını bekledim ama olay büyüdü" diye konuştu.

Amacının Marano'nun da takipçi sayısını artırmak olduğunu söyleyen Ethier, ağlayarak "Ama şimdi kız arkadaşım gitti ve başım belada" dedi.

Ethier, söz konusu videoyu silerken Marano'nun da YouTube kanalını kapattığı görüldü.

'YALNIZ KALMAYA MAHKUMSUN'

YouTube'da birçok kullanıcı Ethier'a tepki gösterdi.

Kullanıcılardan biri "Gerçekten bunun iyi bir şaka olduğunu mu düşünüuorsun? Böyle şeyler yaptığın sürece yalnız kalmaya mahkumsun" diye yazarken, bir başka kullanıcı "Yalancı olarak bilinirseniz artık sizi savunmak zor olur" yorumunu yaptı.

Diğer kullanıcılar ise Ethier'ın özür dilediği videonun bile samimi olmadığını savundu.

Videoya 4 binden fazla 'dislike' gelirken, çoğu takipçinin abonelikten çıktığı görüldü.

TUTUKLANDI

Metro'nun haberine göre, binlerce kişiyi kandıran 29 yaşındaki Ethier tutuklandı. Kanadalı YouTuber'ın ilk duruşması 16 martta ayında görülecek.

YouTube kanalını 2016'da açan Ethier'ın genelde korku videoları çektiği biliniyor. Ethier, daha önce de intihar eden YouTuber Etika'nın ruhuyla iletişime geçmeye çalıştığı anlara dair görüntüler paylaşmıştı. 2018 yılında Londra'daki eğlence parkı Disney'de yasak olmasına rağmen çekim yaptığı için gözaltına alınmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
youtuber tutuklama JASON ETHIER RUH ÇAĞIRMA

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