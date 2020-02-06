Ünlü youtuber tutuklandı! Kız arkadaşının 'ruhunu' çağırmıştı

YouTube'da 'ImJayStation' kullanıcı adıyla videolar paylaşan Kanadalı fenomen Ethier'ın başı takipçi artırmak için söylediği acımasız yalanlardan sonra dertte.

Hali hazırda 5 milyondan fazla takipçisi olan Ethier, geçen günlerde göz yaşları içinde kendisi gibi YouTuber olan kız arkadaşı Alexia Marano'nun bir trafik kazasında öldüğünü anlattı. İkinci videoda ise ruh çağırma masası olarak bilinen Ouija tahtası ile Marano'nun ruhuyla iletişime geçmeye çalıştığı bir video daha paylaştı.

aklaşık 600 bin kullanıcının videoları izlemesinin ardından, Ethier, Marano'nun aslında hayatta olduğunu, videoları takipçi sayısını artırmak için çektiğini itiraf etti.

İtiraf videosuna Marano'nun ailesinden özür dileyerek başlayan Ethier, "Niyetim onları üzmek değildi. Tüm bunların YouTube'da kalmasını bekledim ama olay büyüdü" diye konuştu.

Amacının Marano'nun da takipçi sayısını artırmak olduğunu söyleyen Ethier, ağlayarak "Ama şimdi kız arkadaşım gitti ve başım belada" dedi.

Ethier, söz konusu videoyu silerken Marano'nun da YouTube kanalını kapattığı görüldü.