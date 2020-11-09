Ünlüler bununla gençleşiyor! İşte mucizevi gençlik kremi tarifleri

Yaşlanma etkilerini geciktirmeyi ve daha uzun süre genç kalmayı kim istemez ki? Elbette bu, herkesin en büyük dileklerinden biridir. İşte bu nedenle, genç kalmak için, birçok kozmetik ürün deneniyor. Fakat çoğu kozmetik ürün işe yaramıyor ve kişiler masraf üzerine masraf yapmış oluyor. Oysaki doğanın bizler için sunduğu birçok besin var. Bu besinlerle hazırlayacağınız kremlerle gençliğinizi koruyabilirsiniz.
**AVOKADO KREMİ
Avokado gücünü vazelin ve yağlarla birleştiriyor. Sonuç mükemmel! Üstelik bu kremin öyle güzel bir kokusu var ki, sürekli olarak kullanmak isteyeceksiniz!
Malzemeler
1 adet olgun avokado
2 buçuk çay kaşığı vazelin
1 çay kaşığı bal
1 yemek kaşığı badem yağı (badem yağı yoksa zeytinyağı da olur)
1 yumurtanın sarısı
Nasıl Hazırlanır?
Vazelin yumuşak bir kıvama gelene dek ısıtın.
Balı ilave ederek iyice karıştırın.
Yumurta sarısı dışında tüm malzemeleri kabın içerisine ekleyin.
Yumurta sarısını en son ekleyin ve homojen bir kıvam haline gelene kadar karışımı yavaş yavaş çırpmaya başlayın.
Hazırlanan karışımı cam bir kavanoz içerisine alın ve güzelce çalkalayın.
Nasıl Uygulanır?
10 dakika boyunca krem karışımını dinlendirin.
Karışımı temiz cildinize, nazik hareketlerle, uygulayın.
25-30 dakika bekletin ve ıslak pamukla yüzünüzü silin.
Yüzünüzü dilerseniz maden suyuyla da silebilirsiniz.
**HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KREMİ
Doğal yağların cilde sağladığı yararları bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Bu yararlardan en önemlisi de doğal yağların kırışıklıklarla mücadele ediyor olması. Siz de düzenli olarak cildinize uygulayacağınız herhangi bir cilt dostu yağ ile kırışıklıklara çabucak veda edebilirsiniz.
Malzemeler
20 ml Hindistan cevizi yağı
5 ml E vitamini
30 ml bal mumu
5 ml kuşburnu yağı
4 damla gül yağı
4 damla sardunya yağı
Nasıl Hazırlanır?
Tüm malzemeleri cam bir kap içerisine koyun.
Kaseyi ılık bir suyun olduğu tencere içerisine yerleştirin ve malzemelerin iyice erimelerini sağlayın.
Eriyen malzemeleri tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın.
Daha sonra dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.
Eğer kremi uzun süre kullanmak istiyorsanız kullanmadığınız zamanlarda buzdolabında muhafaza etmeye özen gösterin.
Nasıl Uygulanır?
Kremi iyice dinlendirdikten sonra dolaptan çıkarın.
Tamamen krem kıvamını almışsa yüzün her bir bölgesine sürün.
Kırışıklık olan yerlere daha fazla uygulama yapın.
Bu krem aynı zamanda nemlendirici niteliğindedir ve cildinizi parlatır.
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