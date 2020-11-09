Ünlüler bununla gençleşiyor! İşte mucizevi gençlik kremi tarifleri

Yaşlanma etkilerini geciktirmeyi ve daha uzun süre genç kalmayı kim istemez ki? Elbette bu, herkesin en büyük dileklerinden biridir. İşte bu nedenle, genç kalmak için, birçok kozmetik ürün deneniyor. Fakat çoğu kozmetik ürün işe yaramıyor ve kişiler masraf üzerine masraf yapmış oluyor. Oysaki doğanın bizler için sunduğu birçok besin var. Bu besinlerle hazırlayacağınız kremlerle gençliğinizi koruyabilirsiniz.

**AVOKADO KREMİ

Avokado gücünü vazelin ve yağlarla birleştiriyor. Sonuç mükemmel! Üstelik bu kremin öyle güzel bir kokusu var ki, sürekli olarak kullanmak isteyeceksiniz!

Malzemeler

1 adet olgun avokado

2 buçuk çay kaşığı vazelin

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı badem yağı (badem yağı yoksa zeytinyağı da olur)

1 yumurtanın sarısı

Nasıl Hazırlanır?

Vazelin yumuşak bir kıvama gelene dek ısıtın.

Balı ilave ederek iyice karıştırın.

Yumurta sarısı dışında tüm malzemeleri kabın içerisine ekleyin.

Yumurta sarısını en son ekleyin ve homojen bir kıvam haline gelene kadar karışımı yavaş yavaş çırpmaya başlayın.

Hazırlanan karışımı cam bir kavanoz içerisine alın ve güzelce çalkalayın.