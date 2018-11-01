KADIN

Ünlüler Cadılar Bayramı'nda tanınmaz hale geldi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Dün kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle katıldıkları partilerde eğlendiler. Her yıl iddialı kıyafetler giymesiyle bilinen ünlü süper model Heidi Klum ve sevgilisi Tom Kaulitz, New York'ta düzenlenen partiye Shrek ve Fiona kılığında katılarak Cadılar Bayramı'nın en iyi giyinen ünlüleri oldu.

Ünlüler Cadılar Bayramı'nda tanınmaz hale geldi

Kardashian/Jenner kardeşler de Victoria's Secret modelleri gibi iç çamaşırlı görünümleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Rihanna, Londra'daki partide makyajıyla tanınmaz haldeydi. İşte Cadılar Bayramı'nda ünlüler...

6
Heidi Klum ve Tom Kaulitz

Kim Kardashian
Kim Kardashian

2

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Khloe Kardashian

9

3
Saint West ve Reign Disick

4
Kylie jenner

24
Winnie Harlow

25
Nicole Coco Austin ve İsveçli model Victoria Silvstedt

22
Rihanna

23
Mick Jagger

15
Kate Moss

16
Georgia May Jagger

17
Bella Hadid ve The Weeknd

18
Jemima Khan Goldsmith

19
Clara Paget

20
Rita Ora

21
Adwoa Aboah


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