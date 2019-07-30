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Ünlülerden Başbakan Johnson’a iklim acil durumu mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

İngiltere’de ünlüler gönderdikleri mektupla çiçeği burnunda Başbakan Boris Johnson’ı iklim ve çevre acil durumu konusunda harekete geçmeye çağırdı.İklim değişikliğine dikkat çekerek yeni yönetimin konuyla ilgili acil önem alması gerektiğini belirten 12 ünlü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a mektup yazarak harekete geçme çağrısında bulundu.

Ünlülerden Başbakan Johnson’a iklim acil durumu mektubu

İngiltere’de ünlüler gönderdikleri mektupla çiçeği burnunda Başbakan Boris Johnson’ı iklim ve çevre acil durumu konusunda harekete geçmeye çağırdı.
İklim değişikliğine dikkat çekerek yeni yönetimin konuyla ilgili acil önem alması gerektiğini belirten 12 ünlü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a mektup yazarak harekete geçme çağrısında bulundu. Başbakan Johnson’a çağrıda bulunan ünlüler arasında İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, aktör James Norton, aktör Charles Dance, aktör Iwan Rheon, BAFTA ödüllü İngiliz yazar, vahşi yaşam ve televizyon sunucusu Steve Backshall, televizyon sunucusu Konnie Huq, oyuncu ve sunucu Cel Spellman, şarkıcı KT Tunstall, müzisyen Jack Savorotti, İngiliz gazeteci Lucy Siegle, film yönetmeni Stuart Rideout, fotoğrafçı ve yönetmen John Rankin Waddell yer alıyor. Ünlüler, Johnson’ı net sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştirmeye çağırdı. Mektupta, “Başbakan olarak sizden iklim acil durumunun üstesinden gelmek için net sıfır karbon emisyonu hedefine öncelik vermenizi istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mektupta, ülkenin eski Başbakanı Theresa May tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde parlamentoya sunulan önerinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
İklim Koalisyonu Kampanya Direktörü Clara Goldsmith, “Boris Johnson, başbakan olmak için kampanya yürütürken acil iklim durumuna etki edeceğini söyledi. Şimdi yapacak pozisyonda” ifadelerini kullandı.

Ünlülerden Başbakan Johnson’a iklim acil durumu mektubu

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