HABER

Ünlülere şantaj davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişiye, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 18 sanığın yargılandığı davada, oyuncu Engin Altan Düzyatan tanık olarak dinlenildi - Engin Altan Düzyatan: -"(Eşinin Instagram hesabı) Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim"

İSTANBUL (AA) - Sezen Aksu ve Erdal Özyağcılar gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişiye, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 1'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşinin sosyal medya hesabıyla ilgili tanık olarak ifade verdi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1'i tutuklu 15 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesi için geçen celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan oyuncu Engin Altan Düzyatan ifade verdi.

Düzyatan, kendisinin değil, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın Instagram hesabının, bir mail gelmesiyle çalındığını söyledi.

Yalnızca hesabı geri alabilmek için bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Düzyatan, "Bu telefon görüşmesini sanıklardan herhangi biriyle yapmadım. Bunu 'Aldık, çaldık' diyen biriyle değil, teknolojiden anlayan kişilerle görüştüm. Bana davanın müştekilerinden Fatih Gönenç adlı kişinin numarasını verdiler. Onunla görüşmeler yaptım. Sonrasında yoğun çalıştığım için çok işin içinde değildim. Hesabın geri alındığını biliyorum. Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim." dedi.

Direkt olarak kendisinin telefonuna bir şey gönderilmediğini anlatan Düzyatan, "Bir fotoğraf muhabbeti hatırlıyorum. ATM önüne çekilmiş flu bir fotoğraftı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum." dedi.

Hakim, sanıklardan Veysel Demir ve Gökyar Şen'i ayağa kaldırarak, fotoğraftakinin bu sanıklardan biri olup olmadığını sorduğu Düzyatan, kişiyi hatırlamadığını söyledi.

Tanık Engin Altan Düzyatan, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle sürüyor.

Bir önceki duruşmada, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan'ın avukatı, dosyaya dilekçe sunup şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiş, ayrıca Engin Altan Düzyatan'ın da tanık olarak ifadesine başvurulmasından vazgeçilmesini talep etmişti. Mahkeme, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya katılmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vermişti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da aralarında bulunduğu 57 kişi müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesapları ile takipçi sayısı yüksek ticari hesapların hedef seçildiği belirtilerek, kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatları satın alan sanıkların mağdurlara, Instagram hesaplarına yönelik saldırı yapıldığı, kural ihlali olduğu ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleriyle mesaj gönderdikleri anlatılıyor.

İddianamede, sanıkların ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlarından 3 yıl ile 321 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Hayvan Parkı’nın yeni gözdeleri: ZebralarHayvan Parkı’nın yeni gözdeleri: Zebralar
Yavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldıYavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engin altan düzyatan ifade tanık

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.