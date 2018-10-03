Ünlülerin evlerini hedef alan soygun çetesine darbe

LOS ANGELES (AA) - ABD'de şarkıcı Rihanna, Christina Milian, Los Angeles Dodgers oyuncusu Yasiel Puig ve Los Angeles Rams oyuncusu Robert Woods'un da aralarında bulunduğu ünlülerin evlerini hedef alan bir dizi soygunla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Polis, basına yaptığı açıklamada, yakalanan 4 kişinin, aktörleri, sporcuları ve Hollywood yapımcılarını hedef alan daha büyük bir hırsızlık zincirinin parçası olduğunun sanıldığını belirtti.

Çalıntı olduğu sanılan aralarında pahalı çantalar, saatler ve mücevherlerin de bulunduğu eşyaları ele geçiren polis, bunları basına sergiledi.

Soyguncuların hedef aldığı ünlüler arasında, şarkıcı Rihanna, Christina Milian, Tota Matthieu, Alanis Morissette ile Los Angeles Dodgers oyuncusu Yasiel Puig ve Los Angeles Rams oyuncusu Robert Woods gibi isimler yer alıyor.

Los Angeles Polisi Ticari Suçlar Bürosu yetkilisi Lillian Carranza, söz konusu soygun halkasının, yaklaşık iki düzine hırsızlık olayından ve milyonlarca dolar değerindeki konut hırsızlığından sorumlu olabileceğine dikkati çekerek daha fazla kişinin tutuklanmasının beklendiğini dile getirdi.