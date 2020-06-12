Ünlülerin Instagram pozlarının altındaki gizli anlamlar

Elizabeth Hurley 55. Doğum gününü Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Küvette verdiği pozda Hurley’in kolları havada ve iki yana doğru açık olduğu görülüyor. Diğer yıldızların da, kendileriyle özdeşleşmiş pozları var.
Beden dili uzmanı Judi James “Ünlülerin verdiği pozlar, tıpkı taşıdıkları tasarım çantalar gibi, üzerine düşünülmüş ve özenle seçilmiştir. Genelde seçtikleri bir duruşu sürekli tekrar ederler ve böylece hayranları tarafından kolayca tanınacaklarını bilirler. En güzel duruşun seçildiği pozlarda bile beden dili de bir şey anlatır” dedi.
Ünlü İngiliz şarkıcı, sunucu ve oyuncu Amanda Holden, elindeki şampanya şişesini gösterdiği fotoğrafta oyuncu bir poz veriyor.
Beden dili uzmanı Judi James, Amanda Holden’ın fotoğrafına yaptığı yorumda “Omzunun bir tarafını bükerek verdiği seksi pozda Amanda cazibesini çok da ciddiye almadığını gösteriyor. Amanda, akıllı ve alçakgönüllü bir duruş gösterirken aynı zamanda flörtöz bir duruş sergiliyor” dedi.
“Koltukaltlarını meydana çıkaran duruşlar genelde bir toplantı salonundaki alfa karaktlerli erkeklerde görülür. Atılgan ve kendinden emin görünme arzusunu yansıtır.”
“Liz, hayatın heyecan verici olduğunu gösterme arzusunda. Omuzları yanlara doğru açarak, ona katılmamız için bizi teşvik ediyor. Bu poz, herkesin birlikte olmak istediği; ama onun mükemmelliği altında herkesin gölgede kalacağı türde bir ilgi arayışını temsil eder”
"Kelly’in bu pozu, onun zeki ve derin düşüncelere dalmış görünmeyi tercih ettiğini ifade ediyor. Şakağındaki parmağı beynini işaret ederken, ağzına doğru olan parmak da karar vermeyi ifade ediyor."
“Rita’nın verdiği pozlarda genelde vücudu büküktür. Bu da onun oldukça bireysel bir sanatçı gibi görünme arzusunu ifade eder. Meraklı bir çocuk gibi kameraya yukarıdan aşağı doğru bakarak hayatta çocuksu bir yaklaşım gösterdiğini ama bunu yaparken de seksi görünmek istediğini anlatıyor.”
“Buradaki havada duran bacak, Beckham’ın kendine ait bir hayatı olduğunu anlatıyor. Bu poz, onun esnek zinde, seksi ve dikkat çekici olduğunu söylüyor.”
“Kalçaları, fotoğraftaki ana odak noktası. Bir omzunun üzerinden bakarken çekingen ama kendine güvenli, flörtöz ve seksi sinyaller vermesini seviyorum. Bu poz, Emily’in kişiliğinin iki tarafını gösteriyor; dışa dönük ve yaramaz; aynı zamanda mahcup ve kibar.”
“Yana eğik başı ve aşağı sarkan saçlarıyla Beyonce zor, ulaşılmaz ve elde edilemez görünüyor. Burada güzel yüzünü değil, saçlarını vurgulamış. Bu da, onun daha az öz güvenli tarafını saklamak istediğine yönelik bir ip ucu olabilir.”