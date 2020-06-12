Ünlülerin Instagram pozlarının altındaki gizli anlamlar

Elizabeth Hurley 55. Doğum gününü Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Küvette verdiği pozda Hurley’in kolları havada ve iki yana doğru açık olduğu görülüyor. Diğer yıldızların da, kendileriyle özdeşleşmiş pozları var.

Beden dili uzmanı Judi James “Ünlülerin verdiği pozlar, tıpkı taşıdıkları tasarım çantalar gibi, üzerine düşünülmüş ve özenle seçilmiştir. Genelde seçtikleri bir duruşu sürekli tekrar ederler ve böylece hayranları tarafından kolayca tanınacaklarını bilirler. En güzel duruşun seçildiği pozlarda bile beden dili de bir şey anlatır” dedi.

ÇOCUKSU BÜKÜK OMUZLAR

Ünlü İngiliz şarkıcı, sunucu ve oyuncu Amanda Holden, elindeki şampanya şişesini gösterdiği fotoğrafta oyuncu bir poz veriyor.

Beden dili uzmanı Judi James, Amanda Holden’ın fotoğrafına yaptığı yorumda “Omzunun bir tarafını bükerek verdiği seksi pozda Amanda cazibesini çok da ciddiye almadığını gösteriyor. Amanda, akıllı ve alçakgönüllü bir duruş gösterirken aynı zamanda flörtöz bir duruş sergiliyor” dedi.

TUVALET MOLASI

“Koltukaltlarını meydana çıkaran duruşlar genelde bir toplantı salonundaki alfa karaktlerli erkeklerde görülür. Atılgan ve kendinden emin görünme arzusunu yansıtır.”