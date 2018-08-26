UNRWA'dan ABD ile ilgili iddialara cevap

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, "BM Genel Kurulu dışında UNRWA'nın niteliğini ve çalışma alanlarını değiştirme yetkisi"nin hiçbir tarafın inisiyatifinde olmadığını söyledi.

İsrail basınında yer alan "ABD yönetiminin UNRWA'nın çalışmalarında değişiklik yapacağına" yönelik haberlere ilişkin AA muhabirine konuşan Ebu Hasene, "1948'de çıkarılan 302 sayılı karar gereğince UNRWA'ya yetki veren BM Genel Kuruludur. Bu yetkiyi değiştirme salahiyeti de ancak BM Genel Kuruluna aittir." dedi.

Ebu Hasene, "UNRWA'ya verilen yetkinin niteliğini veya çalışma alanlarını değiştirmek isteyenler, kuruluşa bu yetkiyi veren BM Genel Kuruluna gitmelidir." ifadesini kullandı.

- ABD'nin atacağı iddia edilen adımlar

ABD yönetiminin, gelecek ay başında Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bazı adımlar atacağı iddia edilmişti.

İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, Filistinli mültecilerin sayısını, UNRWA'nın ifade ettiği gibi 5 milyon değil sadece yarım milyon (sadece 1948'de Siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistinlilerin mülteci olarak tanınması) kabul edeceği ileri sürülmüştü.