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UNRWA'nın içinde bulunduğu mali kriz radyo çalışanlarını da etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Gazze'de engellilere yönelik yayın yapan radyo, UNRWA'nın mali krizi gerekçe göstererek personel maaşlarını ödememe kararı alması nedeniyle kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA), mali kriz nedeniyle personel maaşlarını ödememe kararı aldığı Fursan el-İrade radyosu kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA'nın yaşadığı mali kriz nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına yönelik "daimi işsizlik sözleşmeleri"ni sona erdirmeyi planladığını söyledi.

Ebu Hasene, bu durumun Gazze'de engellilerin sesi olan Fursan el-İrade isimli radyoyu kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini ifade etti.

UNRWA'nın radyo çalışanlarının sözleşmelerini 2006'dan bu yana yenilediğini belirten Ebu Hasene, "Artık daimi işsizlik programını finanse edecek kaynağımız yok. UNRWA'nın sivil toplum kuruluşlarında çalışan bu kişilerin maaşlarını ödeyecek mali gücü yok. İşsizlik sözleşmelerinin yenilenmemesinin arkasında yatan en önemli sebep bu." dedi.

Radyonun müdürü Halid Ebu Şuayb da UNRWA'nın 24 radyo çalışanının maaşlarını ödememe kararı aldığını dile getirdi.

Ebu Şuayb, sözleşmelerin yenilenmemesi durumunda radyonun kapanacağını vurgulayarak, insan hakları örgütlerine, bu kararından vazgeçmesi için UNRWA'ya baskı uygulamaları çağrısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Christian Sanders, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu, gelecek ay yapılacak yiyecek ve ilaç dağıtımı için de ek 40 milyon dolar gerektiğini belirtmişti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

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