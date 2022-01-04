Unun yemek tarifleri dışındaki kullanım alanlarını duyunca şaşıracaksınız!

Tahıl ve farklı besin maddeleri öğütülerek üretilen un, beslenmemizin büyük bir bölümünde yer alırken ekmek ve tatlı gibi yemek tariflerinde sıklıkla kullanılıyor. Mutfakta birçok farklı şekilde kullanılan un, mutfak dışında da hayatımızı kolaylaştırıyor. Okuyunca şaşıracağınız, unun mutfak dışındaki kullanım alanlarını sizler için listeledik. Gelin, ayrıntılara göz atalım.

KAVANOZ KAPAKLARINI KOLAYCA AÇMANIZI SAĞLAR

Sıkışmış kavanoz kapakları sizi de zorluyor mu? Un ile zorlu kavanoz kapaklarını açmak artık daha kolay! Yapmanız gereken tek şey kapağı açmaya çalışmadan önce kavanozun kenarlarına un sürmek. Kapağın kolayca açıldığını göreceksiniz.

PATATESLERİ BÖCEKLERDEN UZAK TUTAR

Yetiştirdiğiniz patateslerin toprağını sürekli böcek basıyorsa ve bundan sıkıldıysanız un yardımı ile böceklere elveda diyebilirsiniz. Patateslerin toprağına serpeceğiniz bir miktar un, patateslerinizi böceklerden korumanızı sağlar.

YAĞLI SAÇ GÖRÜNÜMÜNÜ GİDERİR

Bazı saç tipleri oldukça yağlı olabiliyor. Ne kadar yıkarsanız yıkayın yine de yağlı görünebilen saçlar, mutsuz hissetmenize sebep olabilir. Özellikle dışarı çıkmanız gereken zamanlarda saç diplerinize un uygulamak, saçınızdaki yağ görünümünü yok edebilir. Kuru şampuanınız kalmadığında un yöntemi mutlaka aklınızda bulunsun!

İSTENMEYEN KARINCALARI YOK EDER

Evinizi basan karıncalarla mutlaka karşı karşıya kalmışsınızdır. Pek çok insanın yaşadığı bu durum, bazen oldukça zorlu olabiliyor. Karıncaların olduğu yerlere un dökerek bu dertten kurutulabilirsiniz.

SİVİLCELERİ SÖNDÜRÜR

Pek bilinmeyen bir yöntem olsa da unun sivilce iltihabını ve şişliğini alma gibi bir özelliği bulunuyor. Bunun için 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı unu karıştırıp gece yatmadan önce sivilcelerinizin üzerine uygulayın. Sabah uyanıp cildinizi ılık suyla duruladığınızda sivilcelerin geçtiğini göreceksiniz!

EVİYEYİ PARLATIR

Lekeli ve parlaklığını yitirmiş eviyeler, banyo ve mutfakta oldukça kötü bir görüntü oluşturuyor. Basit bir yöntemle kötü görünen eviyelere veda edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, eviyeniz kuruyken üzerine biraz un döküp iyice ovmak. Ardından ılık suyla durulayın ve parıl parıl eviyenizin keyfini çıkarın.

