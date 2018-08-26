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Ününü tesadüfen öğrendiği otomobiline gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

Klasik otomobil tutkunu Mustafa Özkan, 1972'de çekilen "Tatlı Dillim" isimli sinema filminde Zeki Alasya'nın kullandığını televizyonda tesadüfen gördüğü 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor - Mustafa Özkan: - "Filmi izlerken bir baktım araç aynı plakasıyla geliyor. Filmde kullanıldığını orada gördüm. Zeki Alasya sürüyordu. Arabayı filmde görünce çok heyecanlandım" - "Talipleri çok oluyor ama veremiyorum, vermek istemiyorum. Bu arabadan, bu güzellikten ayrılınır mı? Sinema filminde oynamış nostaljik bir araba. Tabii ki gözüm gibi bakıyorum"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Çocukluk yıllarından itibaren klasik otomobillere büyük tutkuyla bağlanan Mustafa Özkan, 1972'de çekilen "Tatlı Dillim" sinema filminde Zeki Alasya'nın sürdüğünü televizyonda tesadüfen gördüğü 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

Birbirinden farklı 8 klasik otomobilden oluşan koleksiyonun sahibi Özkan için koleksiyonundaki otomobillerinden biri, ayrı bir önem taşıyor.

İlk görüşte etkilendiği klasik otomobili satın alabilmek için sahibini özel uçakla Almanya'dan getirttiğini belirten Özkan, Çanakkale'den aldığı aracın ününü sonradan öğrendi.

Klasik otomobiline kavuştuktan yaklaşık bir yıl sonra televizyonda "Tatlı Dillim" sinema filmini izleyen Özkan, plakasından tanıdığı otomobilinin filmde yer aldığını ve Zeki Alasya tarafından kullanıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklama, sahip olduğu klasik otomobillerinin hepsini sevdiğini fakat bunun yerinin farklı olduğunu söyledi.

Klasik otomobil tutkusunun çok farklı olduğunu ve vazgeçilemediğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Klasik otomobil tutkusu çocukluktan geliyor. Bu arabaları seviyorum. Şu an 8 tane klasik arabam var. Bizde ailece bu tutku var. Bu tutkuyu seviyoruz. Bu arabayı yıllar önce aldım. 20 senedir bu otomobil bende. Aynı model arabadan bende 2 tane daha vardı. Bu araba da Çanakkale'deydi. Sahibi de gurbetçiydi ve yurt dışında yaşıyordu. Almanya'dan adamı özel uçakla getirttim."

Çanakkale'den getirdiği araç hakkında bilgi veren Özkan, "Bu arabayı siyaha boyamışlardı. Ben de aldıktan sonra kırmızıya boyatarak eski haline getirdim. Bu arabaya emek harcayarak bu hale getirdim." dedi.

- "Filmdeki fotoğraflarını halen saklıyorum"

Otomobilini "Tatlı Dillim" filminde ilk gördüğünde çok heyecanlandığını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Filmi izlerken bir baktım araç aynı plakasıyla geliyor. Filmde kullanıldığını orada gördüm. Zeki Alasya sürüyordu. Arabayı filmde görünce çok heyecanlandım. 'Bu araba beni buldu' dedim. Filmdeki fotoğraflarını halen saklıyorum. Uzak mesafe yolculuk yapacağımız zaman bu otomobili kullanıyoruz. Talipleri çok oluyor ama veremiyorum, vermek istemiyorum. Bu arabadan bu güzellikten ayrılınır mı? Sinema filminde oynamış nostaljik bir araba. Tabii ki gözüm gibi bakıyorum. Ben mezara, Chevrolet mezata diyorum. Bu arabayı artık satamıyorum bana yapıştı. Daha sonra, Zeki ağabeyle haberleştik gelip aracı görecekti ama hastalanınca bunu gerçekleştiremedik. Araca bindiremedim, vefat etti."

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Anahtar Kelimeler:
"Tatlı Dillim" sinema filmi klasik otomobil Mustafa Özkan zeki alasya

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