Unutkanlığı hafife almayın... Canan Karatay alzheimer hastalığını önleyecek besinleri tek tek açıkladı! Bunları mutlaka tüketin

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, alzheimer hastalığına dair merak edilenleri anlattı. Hastalığa sebep olan besinleri açıklayan Karatay, alzheimer hastalığına iyi gelecek besinleri de tek tek sıraladı.

Son zamanlarda çok görülen, çok yaygın olan alzheimer hastalığının sebeplerini açıklayan Karatay; 'Alzheimer'ın diğer bir adı da Tip3 diyabet hastalığı. Neden çünkü alzheimerda hücrelerimizin çalışmasını bozan beyin bariyerinden geçen yüksek şeker özellikle yüksek mısır şurubu şekeri en başta gelmek üzere.

Ağır metallarde çok önemli. Ağır metallarden de alüminyum çok önemli. Alümünyun son senelerde kola vurulan sıvılarda ve de her sene yapılan aşılarda yüksek miktarda var. Ve de tabiki asrın vebası dediğimiz ve de hiç konuşulmayan şeker hastalığı çok önemli. Şeker hastalığı her türlü hastalığın temelinde var.

Şeker hastalığı ve obezite alzheimerın sebebedir. Ayrıca da kola vurulan sıvılar. Bir tane vuruldu beş tane vuruldu o sıvılarda bunu körükledi' dedi.

Alzheimer hastalığına karşı ne yapacağımızı da söyleyen Karatay; 'Sağlık beklenme herşeyin temelinde. Sağlıklı beslenme sonucu sağlıklı bağırsaklar herşeyin temelinde. Özellikle ileri yaşlarda susuz kalmayacağız, kristal kaya tuzsuz kalmayacağız, mineralsiz kalmayacağız, B, C, D vitaminsiz kalmayacağız, bol köy tereyağı Urfa, Trabzon yağları çok önemli. Ve de zeytinyağı çok çok önemli. Bunları yavaş yavaş vücudumuza sokarsak alzheimer ilerlemesini de önleriz ve de geriler. Sağlığımıza kavuşuruz' ifadelerini kullandı.





