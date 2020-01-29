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Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından "Mescid-i Aksa paylaşılamaz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından "Mescid-i Aksa paylaşılamaz" açıklaması

AMMAN (AA) - Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıfların hamisi olan Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ABD'nin sözde barış planına tepki göstererek, Mescid-i Aksa üzerinde başka bir otoriteyi reddettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa, Kudüs İslami Vakıflar İdaresine aittir ve paylaşılamaz. Gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir hakkı yoktur." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların koruyucusu olduğu belirtilen açıklamada, Amman yönetiminin İslam alemi adına bu görevi üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin çalışmasını engellemeye yönelik adımlar ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlar, Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekânsal olarak bölünmesini dayatmayı hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah için Kudüs'ün en önemli milli meselelerden biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Ürdün'ün Filistin davasına verdiği destek vurgulandı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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