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Ürdün'de sigara protestosu yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 01:56 | Son Güncelleme

Ürdün'de sigara protestosu yeniden başladı

RAMSA (AA) - Ürdün'ün Suriye sınırındaki Ramsa kentinde ülkeye sigara girişine hükümetin getirdiği kısıtlamaya karşı çıkan göstericiler protestolarına yeniden başladı.

Bölge kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümetin her türlü gösterilerin sonlandırılması için anlaşmaya varıldığına ilişkin yaptığı açıklamaya rağmen yüzlerce gösterici iki gün süren protestolarına yeniden başladı.

Ramsa kent meydanındaki yoğun güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler alınan kararı protesto ederek, hükümetin istifasını istedi.

Kalabalık gösterici grubun dağılması için polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestocular polise karşı molotofkokteyli fırlattı, güvenlik güçlerine ait bir araca zarar verdi.

Protestolar Ramsa kenti yakınındaki et-Turra kentine de sıçradı. Turra'daki protestocular, kent meydanını taşlarla kapatarak, lastik yaktı.

Ürdün Bakanlar Kurulu, yerel pazardaki rekabeti olumsuz etkileyen kaçakçılığa son vermek amacıyla ülkeye girişine izin verilen sigara miktarını kişi başına bir kartonla sınırlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramsa Sigara protestoları Ürdün

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