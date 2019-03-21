"Ürdün'deki Suriyeliler ülkelerine dönmekten korkuyor"

AMMAN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Sözcüsü Muhammed el-Hivari, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin güvenlik endişesiyle ülkelerine dönmekten kaçındığını belirtti.

BM yetkilisi Hivari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'de kayıtlı 670 bin Suriyeli mülteciden bugüne kadar yaklaşık 14 bininin ülkelerine döndüğü bilgisini verdi.

Suriye'de kötüye giden güvenlik durumunun, mültecilerin evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğine dikkati çeken Hivari, "Mültecilerin yüzde 70'i ülkelerindeki güvenlik durumu nedeniyle Suriye'ye dönmekten korkuyor, yüzde 33'lük bir kesim Suriye'ye döndüklerinde geçim sıkıntısı yaşamaktan endişe ediyor, yaklaşık yüzde 20'si ülkelerindeki altyapıyı yaşam için elverişsiz görüyor." dedi.

Ürdün'deki mültecilerin yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını aktaran Hivari, şunları söyledi:

"Ülkeye dönüş ve yeni bir hayata başlamak için maddi imkanların yetersizliği Suriyelilerin önündeki en büyük engel. Dokuz kişilik bir ailenin, ülkeden ayrılmak için 126 dolar yurt dışı çıkış harcı ödemesi gerekiyor. Bunun yanında resmi evraklar ve ulaşım ücretleri de var. Bu meblağları mültecilerin karşılaması zor."

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu, ancak bunların yaklaşık yarısının "mülteci" statüsünde olduğu ifade ediliyor.

