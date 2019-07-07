AMMAN (AA) - Ürdün, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurma haklarını ortadan kaldıran hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz Amman'ı ziyaret eden Filistinli mevkidaşı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Rezzaz, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek "Kral Abdullah liderliğinde Ürdün'ün, İsrail'in tek taraflı uygulamaları karşısında Filistin'in yanında duracağının" altını çizdi.

Ülkesinin, işgale son verme ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusunda Filistinlilerin meşru haklarını yok sayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade eden Rezzaz, "Ekonomik bir çözümü alternatif olarak kabul etmemiz ya da siyasi bir çözümden ayrı görmemiz mümkün değil." dedi.

Rezzaz, "Filistin davası Ürdün'ün ulusal çıkarlarındandır. Biz bu konuyu bütün uluslararası alanlara taşıyoruz." diye konuştu.

Iştiyye de iki taraf arasındaki derin ve güçlü bağlara değinerek söz konusu toplantıların Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'ın yönlendirmeleri ile gerçekleştiğini ifade etti.