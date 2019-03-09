HABER

Ürdün'den, gözaltına alınan gazetecinin serbest bırakılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, şubat ayında Şam'da gözaltına alınan gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin serbest bırakılmasını istedi

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Suriye'nin başkenti Şam'da gözaltına alınan Ürdünlü gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin serbest bırakılması için Suriye rejimine çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Süfyan el-Kudah, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin, Suriye'de gözaltında tutulduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ve kötü bir muamele görmediğini ifade etti.

Kudah, Bakanlığın, Garayibe'nin gözaltına alındığı ilk andan itibaren gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Ürdün'ün Şam Maslahatgüzarının, konuyu takip etmek ve Suriye Dışişleri Bakanlığına resmi nota vermekle görevlendirildiğini aktaran Kudah, maslahatgüzarın Suriye rejiminden resmi olarak, Garayibe'nin neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğuyla ilgili bilgi istediğini kaydetti.

Kudah ayrıca, Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Eymen Alluş'un da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve kendisinden Garayibe'nin serbest bırakılması talebini Suriye rejimine iletmesinin istendiğini ifade etti. Kudah, Alluş'un, Ürdün'ün talebini ülkesinin yetkili makamlarına ileteceği sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Suriye rejiminden konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ürdün basınında, Suriye rejiminin Garayibe'yi 12 Şubat'ta Şam'dan dönerken gözaltına aldığı haberleri yer almıştı.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi" açılacakKüçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi" açılacak
Zeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralıZeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gazeteci Umeyr el-Garayibe Suriye Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu

Çocukların tehlikeli yolculuğu

09 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekildi! 13 milyon 1 kişinin

Foça’da 6 kaz işkence edilerek öldürüldü

İlçe diken üstünde! Hepsi işkence edilerek öldürüldü

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Restorasyondaki Sümela Manastırı görüntülendi

Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.