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Ürdün'den İsrail'e "idari tutukluluk" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 00:00 | Son Güncelleme

Ürdün, yaklaşık iki aydır gözaltında tutulan Ürdün vatandaşı Hiba Abdulbaki el-Labadi hakkında İsrail yargısının "idari tutukluluk" kararı vermesine tepki gösterdi

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in 20 Ağustos'tan beri gözaltında tuttuğu Ürdün vatandaşı Hiba Abdulbaki el-Labadi hakkında idari tutukluluk kararı vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 20 Ağustos'tan bu yana gözaltında tuttuğu Labadi hakkında bugün İsrail Askeri Mahkemesince verilen "idari tutukluluk" kararının geçersiz ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Labadi'nin derhal serbest bırakılmasını isteyen Kudat, kararının son derece yanlış olduğunu kaydetti.

Kudat ayrıca, vatandaşının serbest bırakılması için Ürdün'ün mevcut tüm yolları sonuna kadar kullanacağını belirtti.

Amman yönetimi, geçen hafta, Ürdün vatandaşı Hiba Abdulbaki el-Labadi ile Abdurrahman Meri'nin uygunsuz koşullarda gözaltında tutulmasını protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermişti.

Labadi 20 Ağustos'ta, Meri de 2 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan İsrail'e giriş yaptıktan sonra İsrail güçlerince gözaltına almıştı. Söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedenleri hakkında Tel Aviv yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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