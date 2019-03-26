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"Üreticileri güçlendirip rekabetçi olmalarını öngörüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Marketlere sadece kendi markasıyla değil, bunları üreten üreticilerin markasıyla da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Üreticileri iç piyasada güçlendirerek uluslararası piyasada da rekabetçi olmalarını öngörüyoruz" - "Marketlerin de hangi mesafede açılması gerektiği, inşallah elektronik ticaret bilgi sistemi ve perakende bilgi sistemiyle ilgili iki çalışmamız daha var. Onlar yazılım aşamasında şu anda. Bu sene sonuna kadar tamamlamış ve uygulamaya geçirmiş olacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Marketlere sadece kendi markasıyla değil, bunları üreten üreticilerin markasıyla da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Üreticileri iç piyasada güçlendirerek, uluslararası piyasada da rekabetçi olmalarını öngörüyoruz." dedi.

Bakan Pekcan Kastamonu'da esnaf buluşmasına katıldı. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, bakanlık görevine geldiği günden beri iş dünyası temsilcileriyle istişare yapmayı önemsediğini, sorunları, talepleri ve önerileri mutlaka değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla esnaf ve sanatkarı her zaman ön planda tuttuklarını dile getiren Pekcan, esnaf ve sanatkarın sermayesini alın teri ve bileğinin gücüyle birleştirip Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısının omurgasını oluşturduğunu vurguladı.

Esnafın Ahilik kültürünün temsilcisi olduğuna işaret eden Pekcan, "Esnaf ve sanatkar sadece kar odaklı çalışmamaktadır. Toplumsal refahı da ön planda tutmaktadır. Ahiliğin günümüzdeki temsilcileridir. Ahilik ilkelerini yerine getirmeyenlere Ahi birlikleri ceza verirmiş. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla dürüst ticaret ilkelerine uymayanlara karşı önlem alıyoruz. Denetlemeler yapıp gereğini yapıyoruz. Bu denetlemelerde her zaman esnaf ve sanatkarımızı yanımızda gördük." ifadelerini kullandı.

Geride kalan 16 yılda esnaf ve sanatkara öncelikler tanındığını belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"Esnaf ve sanatkarın faizsiz kredi kullanmasının önü açılmış, 11 bin liraya kadar kazançlarına vergi muafiyeti getirilmiş. Vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarımıza vergi ve sigorta priminden 5 puan indirim yapılması sağlanmış. Yeni iş kuracak esnaf ve sanatkarımız için de Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde indirim getirilmiştir. Bunun dışında esnaflarımızla ilgili Ahilik Sandığını da kurduk. Taşınmaz malın yanında taşınır malı da rehin göstererek kredi kullanma imkanını getirdik. Ayrıca 1 yıla kadar vadelerde yüzde 4, bir yıldan fazla olanlara yüzde 5 ile esnaf ve sanatkarımıza kredi veriyoruz."

- "Kadın ve genç girişimcileri odak noktasına aldık"

Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarı, kadın ve genç girişimcileri odak noktasına aldıklarını vurgulayan Pekcan, "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyinden yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmek. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. İhracatın artışını tabana yayarak esnafımıza, KOBİ'lerimize, kadın ve genç girişimcilerimize yayarak başaracağımıza inanıyorum. Öncelikle esnaf ve sanatkarlarımıza pazarlama ve markalaşma projesi, e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerine başladık." diye konuştu.

Bakan Pekcan, kadın ve genç girişimciler için İhracat Genel Müdürlüğünde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını kurduklarını hatırlatarak, "Kadın ve genç girişimciler ile bakanlık arasında bir hat açıldı. Yüzde 51'i kadınlara ait olan şirketlerin ihracat yapması kaydıyla ihracat finansmanında kullanılmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon lira ihracat desteği sağladık. Bunun dışında günlük ticaretin kolay, hızlı, güvenilir ve ucuz olmasıyla ilgili çok yönlü çalışmalarımız var. Çünkü bakanlık olarak dünyanın dönüşümden geçtiği bu süreçte sosyal yapımızın, ekonomimizin kılcal damarları esnaf ve sanatkarlarımızla bu dönüşümü inşallah beraber yaşayacağız. Dijitalleşmeye son derece önem veriyoruz. Bütün çalışmalarımızın da bu yönde yönlendirmiş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sistem 'burada market açılamaz' diyorsa açılamayacak"

Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da tamamladıklarını bildiren Pekcan, konuyla ilgili bütün paydaşların görüşlerinin alındığını söyledi.

Perakende Yasası ile ilgili çalışmaları olduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar en çok bu yasayı bekliyor. Biz de üzerinde titizlikle duruyoruz. Özellikle marketlerde yöresel ürün bulundurma zorunluğu getiriyoruz. Bunun dışında marketlere sadece kendi markasıyla değil, bunları üreten üreticilerin markasıyla da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Üreticileri İç piyasada güçlendirerek uluslararası piyasada da rekabetçi olmalarını öngörüyoruz. Ayrıca marketlerin de hangi mesafede açılması gerektiği, inşallah elektronik ticaret bilgi sistemi ve perakende bilgi sistemiyle ilgili iki çalışmamız daha var. Onlar yazılım aşamasında şu anda. Bu sene sonuna kadar onları tamamlamış ve uygulamaya geçirmiş olacağız. Artık şirket açılışını, kapanışını ve ruhsat alma işini online olarak sistemden yapacaklar. 'Burada bir market açılamaz' diyorsa sistem, o kime telefon ettirirse de o market açılamayacak. İnşallah sizlerin de desteğiyle Türkiye'yi el birliğiyle, güç birliğiyle daha iyi günlere hep beraber götüreceğiz."

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esnaf KASTAMONU Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı

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