Üretim hatası değil modeli böyle! Fermuar detayı olmayan tayt tartışma konusu oldu

Bir pantolon ya da tayt giydiğinizde fermuarınızı açık unutmak kuşkusuz utandıran bir durum olacaktır.

Ancak ABD merkezli kadın moda firması Fashion Nova bunun bir utanç olması yerine trend haline getirme peşinde.

27 dolar karşılığında satışa sunulan bu taytlar sosyal medyada gündem olunca tartışmaları da beraberinde getirdi. Firmanın instagram sayfasına gelen yorumlardan biri 'Neden kasıklarıma bir delik açmak isteyeyim ki? Pantolonunu kapatmayı unutmuş gibi görünüyor' olurken bir diğeri, 'her an istenmeyen sonuçlar yaşanabilir. Bunu giyebileceğimi sanmıyorum' oldu.

Şık deri taytlar son birkaç yıldır ünlü ünsüz birçok kadının vazgeçilmez kıyafetlerinden biri.

