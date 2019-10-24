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Üretim hatası değil modeli böyle! Fermuar detayı olmayan tayt tartışma konusu oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kadınların kıyafet dolabındaki beyaz bir tişört nasıl vazgeçilmezse bir çift siyah tayt da olmazsa olmaz kıyafetler arasında yer alıyor. Ancak taytınızın önünde bir delik olsa ne düşünürsünüz? Bu üretim hatası gibi duran tayt bazı tartışmalara yol açtı.

Üretim hatası değil modeli böyle! Fermuar detayı olmayan tayt tartışma konusu oldu

Bir pantolon ya da tayt giydiğinizde fermuarınızı açık unutmak kuşkusuz utandıran bir durum olacaktır.

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Ancak ABD merkezli kadın moda firması Fashion Nova bunun bir utanç olması yerine trend haline getirme peşinde.

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27 dolar karşılığında satışa sunulan bu taytlar sosyal medyada gündem olunca tartışmaları da beraberinde getirdi. Firmanın instagram sayfasına gelen yorumlardan biri 'Neden kasıklarıma bir delik açmak isteyeyim ki? Pantolonunu kapatmayı unutmuş gibi görünüyor' olurken bir diğeri, 'her an istenmeyen sonuçlar yaşanabilir. Bunu giyebileceğimi sanmıyorum' oldu.

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Şık deri taytlar son birkaç yıldır ünlü ünsüz birçok kadının vazgeçilmez kıyafetlerinden biri.

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Anahtar Kelimeler:
Fashion Nova Tayt modeli

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