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Urla'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

BOŞ EV YANDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLİYOR  İzmir'in Urla ilçesinde, çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Demircili Mahallesi'ndeki ormanlıkta çıkan yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Urla'da orman yangını (2)

BOŞ EV YANDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
İzmir'in Urla ilçesinde, çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Demircili Mahallesi'ndeki ormanlıkta çıkan yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Çamlıtepe Sitesi'ndeki boş olduğu öğrenilen eve sıçradı. Alevlere, itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri müdahale etti. Yerleşim yerlerindeki alevler, kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi. Devam eden orman yangına ise 3 helikopter ve 14 arazöz ile müdahale ediliyor.
Bölgeye giden ve yangınla ilgili açıklama yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Yangın ilk çıktığı andan itibaren biz olay yerindeydik. Urla itfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden de hızlı bir şekilde itfaiye müdahale etti ve şu anda destek gelmeye devam ediyor. Ancak rüzgarın çok şiddetli olması ve çok sık ormanlık alanda yangının başlaması sebebiyle maalesef hızlı yayılıyor. Müdahale etmeye çalışıyoruz. Söndürme çalışmaları devam ediyor ancak ne yazık ki yangın ilerlemeye devam ediyor. Çok büyük miktarda ormanlık alanımız yangında zarar gördü. Özellikle Demircili köyümüz yangına çok yakın. Orada köyün içinde bir evimizde ufak hasar var, neyse ki kullanılmayan bir evdi. Onun dışında can kaybı olmaması çok önemli. Yangın hala devam ediyor, bizler de söndürme çalışmalarını dört bir taraftan helikopterlerle sürdürüyoruz. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri boşaltılıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önlem alıyoruz. Şu anda ne kadarlık alanın tahrip olduğu bilinmiyor ancak Urla'nın en güzel ormanlık alanının olduğu bölge yanıyor. Belli bölgelerde denize kadar gelmiş durumda. Can kaybının olmaması sevindirici."

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)

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