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  4. Ürünlerin üzerindekini fark edince... Müşteri gibi geldi, hırsızlık yapıp gitti!

Ürünlerin üzerindekini fark edince... Müşteri gibi geldi, hırsızlık yapıp gitti!

28.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de alışveriş yapıyormuş gibi davranarak girdiği marketteki işletmecinin cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alışveriş yapıyor gibi içeride gezen hırsız, market sahibinin ürünlerin üzerine bıraktığı cep telefonunu fark etti. Yumurta alıyormuş gibi yapan hırsız, elindeki malzemeleri marketin giriş kapısında bıraktıktan sonra ceketin kapüşonunu başına geçirerek telefonun bulunduğu alana gelip telefonu cebine koyarak kayıplara karıştı.Telefonun çalındığı hırsızlık olayı ise saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

'TELEFON DEĞİL, İÇİNDEKİ PROGRAM ÖNEMLİYDİ'

Market sahibi Bayram Kiraz, telefonun önemli olmadığını, telefonun içinde yaklaşık 2 bin TL değerinde bir program olduğunu söyleyerek, “Bu programla markete gelen ürünleri kaydediyorduk. Cep telefonu çalındığı için gelen ürünlerin veya çıkan ürünlerin işlemlerini yapamıyoruz. İşlerimiz durdu” diye konuştu.

Polise başvurduklarını söyleyen Bayram Kiraz, hırsızın bulunması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

İHA

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