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  4. 'Usain Bolt'u geçen' Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

'Usain Bolt'u geçen' Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

17.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Hindistan'da geleneksel Kambala yarışlarında çeltik tarlasında iki mandayla 142 metreyi 13,42 saniyede koşan ve olimpiyat rekoru sahibi Usain Bolt'la kıyaslanan 28 yaşındaki inşaat işçisi, Spor Bakanlığı'nın milli yarış elemelerine katılması için yaptığı teklifi reddetti.

'Usain Bolt'u geçen' Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

Hindistan'da geleneksel Kambala yarışlarında çeltik tarlasında iki mandayla 142 metreyi 13,42 saniyede koşan ve olimpiyat rekoru sahibi Usain Bolt'la kıyaslanan 28 yaşındaki inşaat işçisi, Spor Bakanlığı'nın milli yarış elemelerine katılması için yaptığı teklifi reddetti.

Bu ay başlarında Karnataka eyaletinde yapılan yarışlarda birinci olan ve hafta sonunda yarış videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra üne kavuşan Srinivas Gowda BBC'ye elemelere katılmayacağını söyledi, "Yarışlarda bacağımı incittim. Ben pirinç tarlasında mandalarla koşmaya alıştım. Kambalaya odaklanmak istiyorum" dedi.

Hindistan Spor Bakanı Kiren Rijuyu, Twitter mesajında Gowda'ya tren bileti aldıklarını söyleyerek milli takım elemeleri için davette bulunmuştu.

'100 metreyi 9,55'te koştu'

Yerel medyaya göre Gowda, birbirine koşulmuş iki mandayla yapılan son yarışta rekor kırmıştı. Hindistan medyasının yaptığı hesaba göre Gowda 100 metreyi 9,55 saniyede koştu. Bolt'un 100 metre rekorunu 9,58 saniyeyle kırmıştı.

Ancak uzmanlar, Kambala yarışçılarının hızlarını koşan mandalardan aldığına dikkat çekerek Bolt kıyaslamasının doğru olmadığını söylüyor.

Srinivas Gowda

Mandalar, saatte 56 kilometre hızla koşabiliyor

Mandalar saatte 56 kilometreye varan bir hızla koşabiliyor.

Kambala Akademisi Başkanı Prof. Gunapala Kambada da yarışçıların performansının Bolt'unkiyle kıyaslanmaması gerektiğini belirterek "Olimpiyatlar'da hızı ölçmek için daha gelişmiş, bilimsel cihazlar kullanılıyor" demişti.

Hindistan'da sosyal medyada videosu büyük ilgi gören Gowda'nın yedi yıldır Kambala yarışlarına katılıyor. Mandala, son yarışta takım arkadaşlarını ve mandaları övmüştü.

Kambala nedir?

Kambala sözcüğü, çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) tarlası anlamına geliyor. Karnataka'nın kıyı kesimlerinde yüzlerce yıldır Kambala yarışları yapılıyor. Yarışmacılar genelde 132 veya 141 metre uzunluğundaki tarlada, birbirine koşulmuş iki mandayla birlikte koşuyor.

Hayvan hakları savunucuları, Kambala yarışlarının yasaklanmasını istiyor.

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