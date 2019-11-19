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Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:29 | Son Güncelleme

Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da silah kaçaklığı yaptıkları öne sürülen 34 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada değişik çap ve markalarda 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 910 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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