Uşak'ta feci ölüm! Arıza yapan tankerin altında kaldı...

Olay, merkeze bağlı Karakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Gök, yönetimindeki yem tankeri arıza yapınca yol güzergahında uygun bir noktada durdu. Tankeri kontrol etmek için altına yatan Mustafa Gök, henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Gök'ün cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

