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Uşak'ta hareketli gece! Bıçaklı sopalı kavgada 3 yaralı, 9 gözaltı

06.08.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta gece saatlerinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alınırken 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta hareketli gece! Bıçaklı sopalı kavgada 3 yaralı, 9 gözaltı

Olay Uşak merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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