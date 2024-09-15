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  4. Uşak'ta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı

15.09.2024 15:21
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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen H.T.V. (26) yönetimindeki otomobil, Çarıkköy yakınlarında tali yoldan çıkan Hüsnü Çoban (68) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.T.V ile yanındaki F.N.B. (18) ve H.N. (25) ile diğer aracın sürücüsü Çoban ile eşi Eşe Çoban (69) yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Eşe Çoban, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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