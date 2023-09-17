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  4. Uşak'ta İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Uşak'ta İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

17.09.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Uşak'ta İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, Ulubey-Eşme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan Eşme istikametine ilerlemekte olan F.A. (42) idaresindek minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T, Ulubey Devlet Hastanesine ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak

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