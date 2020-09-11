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Uşak'ta kan donduran olay! Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Uşak’ta, kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü.

Uşak'ta kan donduran olay! Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Edinilen bilgilere göre, olay, Uşak’ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum’u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.’yı göz altına alırken, hayatını kaybeden Arıkum’un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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