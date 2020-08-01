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Uşak'ta parkta kan donduran cinayet! Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 20:28 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir şahıs, karısıyla kaçtığı iddia edilen amcaoğlunu silahla vurdu. Şahıs daha sonra yerde kanlar içinde yatan kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

Uşak'ta parkta kan donduran cinayet! Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Olay, Kemal Öz Mahallesi’nde bulunan Korupark’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; il merkezinde yaşayan B.G., 15 gün önce evi terk eden eşi Berivan G. için kayıp başvurusunda bulundu.

EŞİ VE KUZENİYLE PARKTA KARŞILAŞTI

B.G., birlikte kaçtıklarını öğrendiği karısı Berivan G. ile amca oğlu Özcan G. ile Korupark’ta karşılaştı. Sinir krizi geçiren B.G., kuzeni Özcan G.’yi silahla vurdu ardından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yeri yakınında bulunan vatandaşların ihbarları üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özcan G. ve olayın şokuyla sinir krizi geçiren Berivan G.’yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özcan G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Berivan G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda şüpheli B.G., kısa süre içerisinde yakalandı. Ayrıca sinir krizi geçiren Berivan G.’nin hamile olduğu öğrenildi.

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