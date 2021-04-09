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Uşak ve Şanlıurfa sahur, iftar ve akşam namazı kaçta? İşte Diyanet Uşak ve Şanlıurfa imsakiyesi

09.04.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Nisan Salı günü itibarıyla başlayan Ramazan ayında Uşak ve Şanlıurfa illeri de dâhil olmak üzere 81 ilin Ramazan ayı imsakiyesini yayınladı. Uşak ve Şanlıurfa’da sahur, iftar ve akşam namazı vakti aklandı.

Uşak ve Şanlıurfa sahur, iftar ve akşam namazı kaçta? İşte Diyanet Uşak ve Şanlıurfa imsakiyesi

Diyanet’in imsakiyesine göre Uşak'ta ilk imsak vakti 04:55'te bitecek. Yani Uşak’ta yaşayanlar 04:55’e kadar sahur yapabilecek. Uşak’ta ilk oruç yani akşam namazı ise 19:44'te açılacak.

UŞAK’TA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Uşak’ta yaşayanlar 04:55’e kadar sahur yapabilecek. Uşak'ta ilk imsak vakti 04:55'te bitecek. Uşak’ta ilk akşam namazı 19:44'te okunacak.

UŞAK İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

14 04 2021 04:54 06:21 13:08 16:48 19:45 21:06
15 04 2021 04:52 06:19 13:07 16:49 19:46 21:07
16 04 2021 04:50 06:18 13:07 16:49 19:47 21:09
17 04 2021 04:48 06:17 13:07 16:49 19:48 21:10
18 04 2021 04:47 06:15 13:07 16:49 19:48 21:11
19 04 2021 04:45 06:14 13:07 16:50 19:49 21:12
20 04 2021 04:43 06:12 13:06 16:50 19:50 21:14
21 04 2021 04:41 06:11 13:06 16:50 19:51 21:15
22 04 2021 04:40 06:10 13:06 16:50 19:52 21:16
23 04 2021 04:38 06:08 13:06 16:51 19:53 21:17

Uşak ve Şanlıurfa sahur, iftar ve akşam namazı kaçta? İşte Diyanet Uşak ve Şanlıurfa imsakiyesi

ŞANLIURFA’DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Şanlıurfa'da ise ilk imsak vakti 04:22 olarak açıklandı. Yani vatandaşlar, bu saate kadar sahur yapabilecek. Bu saatten sonra da niyet edecek. Akşam namazı ise 19:04'te okunacak. Yani vatandaşlar, akşam 19:04'te ilk orucunu açmış olacak.

ŞANLIURFA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

14 04 2021 04:20 05:45 12:30 16:10 19:05 20:25
15 04 2021 04:19 05:44 12:30 16:10 19:06 20:26
16 04 2021 04:17 05:42 12:30 16:10 19:07 20:27
17 04 2021 04:15 05:41 12:29 16:10 19:08 20:28
18 04 2021 04:14 05:40 12:29 16:11 19:09 20:29
19 04 2021 04:12 05:38 12:29 16:11 19:10 20:30
20 04 2021 04:10 05:37 12:29 16:11 19:11 20:32
21 04 2021 04:09 05:36 12:29 16:11 19:12 20:33
22 04 2021 04:07 05:34 12:28 16:11 19:13 20:34
23 04 2021 04:05 05:33 12:28 16:11 19:13 20:35

Uşak ve Şanlıurfa sahur, iftar ve akşam namazı kaçta? İşte Diyanet Uşak ve Şanlıurfa imsakiyesi

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Şanlıurfa Uşak

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