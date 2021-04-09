Uşak ve Şanlıurfa sahur, iftar ve akşam namazı kaçta? İşte Diyanet Uşak ve Şanlıurfa imsakiyesi

Diyanet’in imsakiyesine göre Uşak'ta ilk imsak vakti 04:55'te bitecek. Yani Uşak’ta yaşayanlar 04:55’e kadar sahur yapabilecek. Uşak’ta ilk oruç yani akşam namazı ise 19:44'te açılacak.

UŞAK’TA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Uşak’ta yaşayanlar 04:55’e kadar sahur yapabilecek. Uşak'ta ilk imsak vakti 04:55'te bitecek. Uşak’ta ilk akşam namazı 19:44'te okunacak.

UŞAK İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

14 04 2021 04:54 06:21 13:08 16:48 19:45 21:06

15 04 2021 04:52 06:19 13:07 16:49 19:46 21:07

16 04 2021 04:50 06:18 13:07 16:49 19:47 21:09

17 04 2021 04:48 06:17 13:07 16:49 19:48 21:10

18 04 2021 04:47 06:15 13:07 16:49 19:48 21:11

19 04 2021 04:45 06:14 13:07 16:50 19:49 21:12

20 04 2021 04:43 06:12 13:06 16:50 19:50 21:14

21 04 2021 04:41 06:11 13:06 16:50 19:51 21:15

22 04 2021 04:40 06:10 13:06 16:50 19:52 21:16

23 04 2021 04:38 06:08 13:06 16:51 19:53 21:17

ŞANLIURFA’DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Şanlıurfa'da ise ilk imsak vakti 04:22 olarak açıklandı. Yani vatandaşlar, bu saate kadar sahur yapabilecek. Bu saatten sonra da niyet edecek. Akşam namazı ise 19:04'te okunacak. Yani vatandaşlar, akşam 19:04'te ilk orucunu açmış olacak.