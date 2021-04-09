Uşak ve Şanlıurfa sahur, iftar ve akşam namazı kaçta? İşte Diyanet Uşak ve Şanlıurfa imsakiyesi

Diyanet’in imsakiyesine göre Uşak'ta ilk imsak vakti 04:55'te bitecek. Yani Uşak’ta yaşayanlar 04:55’e kadar sahur yapabilecek. Uşak’ta ilk oruç yani akşam namazı ise 19:44'te açılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Uşak’ta yaşayanlar 04:55’e kadar sahur yapabilecek. Uşak'ta ilk imsak vakti 04:55'te bitecek. Uşak’ta ilk akşam namazı 19:44'te okunacak.
14 04 2021 04:54 06:21 13:08 16:48 19:45 21:06
15 04 2021 04:52 06:19 13:07 16:49 19:46 21:07
16 04 2021 04:50 06:18 13:07 16:49 19:47 21:09
17 04 2021 04:48 06:17 13:07 16:49 19:48 21:10
18 04 2021 04:47 06:15 13:07 16:49 19:48 21:11
19 04 2021 04:45 06:14 13:07 16:50 19:49 21:12
20 04 2021 04:43 06:12 13:06 16:50 19:50 21:14
21 04 2021 04:41 06:11 13:06 16:50 19:51 21:15
22 04 2021 04:40 06:10 13:06 16:50 19:52 21:16
23 04 2021 04:38 06:08 13:06 16:51 19:53 21:17
Şanlıurfa'da ise ilk imsak vakti 04:22 olarak açıklandı. Yani vatandaşlar, bu saate kadar sahur yapabilecek. Bu saatten sonra da niyet edecek. Akşam namazı ise 19:04'te okunacak. Yani vatandaşlar, akşam 19:04'te ilk orucunu açmış olacak.
14 04 2021 04:20 05:45 12:30 16:10 19:05 20:25
15 04 2021 04:19 05:44 12:30 16:10 19:06 20:26
16 04 2021 04:17 05:42 12:30 16:10 19:07 20:27
17 04 2021 04:15 05:41 12:29 16:10 19:08 20:28
18 04 2021 04:14 05:40 12:29 16:11 19:09 20:29
19 04 2021 04:12 05:38 12:29 16:11 19:10 20:30
20 04 2021 04:10 05:37 12:29 16:11 19:11 20:32
21 04 2021 04:09 05:36 12:29 16:11 19:12 20:33
22 04 2021 04:07 05:34 12:28 16:11 19:13 20:34
23 04 2021 04:05 05:33 12:28 16:11 19:13 20:35