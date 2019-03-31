Uşak'ın Karahallı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Topçu kazandı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Topçu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Topçu 2 bin 12, CHP adayı Muhammet Coğuplugil bin 262, MHP adayı Mehmet Yeşilöz 99 oy aldı.

- Topçu'nun öz geçmişi

İlk ve orta öğrenimini Karahallı'da tamamlayan Ali Topçu, Necatibey Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu.1969 yılında öğretmenliğe başlayan Ali Topçu çeşitli köylerde öğretmenlik yaptı.

1985 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrılan Topçu, ticaretle uğraşmaya başladı.

2014 yılında AK Parti'den Karahallı Belediye Başkanı seçilen topçu evli ve 3 çocuk babasıdır.

