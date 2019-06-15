HABER

Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Uşak’ta 21 bin 126 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter döktü.Kentte sınav 37 sınav merkezinde yapıldı.

Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi

Uşak’ta 21 bin 126 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter döktü.
Kentte sınav 37 sınav merkezinde yapıldı. Sabahın erken saatlerinde trafiğe çıkan öğrenci ve velileri yolları dondururken, trafik ekipleri ise okul yollarına gidişi kolaylaştırmak için seferber oldu. Uşak Üniversitesi girişinde ise araç yoğunluğu oluştu. Sınava girişte öğrenciler titizlikle aranırken, kolye, yüzük, piercing gibi takılarla girişe izin verilmedi. Kimi öğrenciler erken saatte giderken, kimileri de son dakikalarda sınava girecekleri okula gitmeyi tercih etti. Sınav başlayıp, kapılar kapandıktan sonra gelen öğrenciler ise içeriye alınmadı. Dışarıda bekleyen veliler ise Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler.
Adayları okul dışında bekleyen velilerin de en az adaylar kadar heyecanlı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Bazı veliler yerinde duramayıp okul bahçelerinde dolaşmayı tercih ederken, bazıları da uzanarak streslerini atmaya çalıştılar. Sınavın bitimine yarım saat kala dışarıda heyecan doruğa ulaştı. Veliler kapı önlerini doldurdu. Çıkış kapısında ise kimi öğrenciler gözyaşı dökerken kimileri sevinçle yakınlarının yanına koştu.
Öte yandan, yabancı uyruklu iki kişi ise sınava alınmadı. Adayların sınava neden alınmadıkları ise öğrenilemedi.

Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi

Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildiMudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi
GÜNCELLEME - Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıGÜNCELLEME - Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.