Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi

Uşak’ta 21 bin 126 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter döktü.

Kentte sınav 37 sınav merkezinde yapıldı. Sabahın erken saatlerinde trafiğe çıkan öğrenci ve velileri yolları dondururken, trafik ekipleri ise okul yollarına gidişi kolaylaştırmak için seferber oldu. Uşak Üniversitesi girişinde ise araç yoğunluğu oluştu. Sınava girişte öğrenciler titizlikle aranırken, kolye, yüzük, piercing gibi takılarla girişe izin verilmedi. Kimi öğrenciler erken saatte giderken, kimileri de son dakikalarda sınava girecekleri okula gitmeyi tercih etti. Sınav başlayıp, kapılar kapandıktan sonra gelen öğrenciler ise içeriye alınmadı. Dışarıda bekleyen veliler ise Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

Adayları okul dışında bekleyen velilerin de en az adaylar kadar heyecanlı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Bazı veliler yerinde duramayıp okul bahçelerinde dolaşmayı tercih ederken, bazıları da uzanarak streslerini atmaya çalıştılar. Sınavın bitimine yarım saat kala dışarıda heyecan doruğa ulaştı. Veliler kapı önlerini doldurdu. Çıkış kapısında ise kimi öğrenciler gözyaşı dökerken kimileri sevinçle yakınlarının yanına koştu.

Öte yandan, yabancı uyruklu iki kişi ise sınava alınmadı. Adayların sınava neden alınmadıkları ise öğrenilemedi.



