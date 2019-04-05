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Uşak'ta otomobil gölete devrildi: 1 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:38 | Son Güncelleme

İçinde piknikten dönen arkadaşların olduğu otomobil sulama göletine devrildi - Otomobildeki 4 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, sürücü ise kayboldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde, gölete devrilen otomobilin sürücüsü kayboldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Emre Taşkın'ın kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Beldesi Sarıçam Piknik Alanı'na giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

Kızılcasöğüt Sulama Göleti'ne gömülen otomobildeki Selcan Utkan, Damla Uysal, Teyfik Turgut ve Serkan Utkan kendi çabalarıyla otomobilden çıkarak kıyıya ulaşırken, sürücü Taşkın ise kayboldu.

Sudan çıkan 4 kişi, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Görgü tanıklarının, sürücünün bir süre yüzmeye çalıştığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, gölet içinde ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi ile kayıp sürücünün piknik için öğle saatlerinde bölgeye geldikleri, pikniğin ardından otomobille bölgeden ayrılırken kazanın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

Kayıp Emre Taşkın'ı bulabilmek için İzmir'den dalgıçların çağırıldığı da öğrenildi.

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