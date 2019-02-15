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Uşak'ta silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Banaz ilçesinde balkondan evine girdiği kadın ile annesini rehin alan silahlı saldırgana müdahale eden polis memuru şehit düştü, zanlı öldürüldü

Uşak'ta silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde, silahla eve giren kişiye müdahale eden polis memuru şehit oldu, saldırgan öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, silahlı bir kişinin, Dilek Mahallesi'ndeki binanın ikinci katına tırmanarak balkondan girdiği ve evdeki 2 kadını rehin aldığı yönündeki ihbar üzerine, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekibe av tüfeğiyle ateş açılması sonucu polis memuru Mehmet Aksoy ile evdeki Gülay A'nın annesi ayağından yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan Çetin Kaplan öldürüldü.

Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Aksoy, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, saldırganın, aralarında önceden ilişki olduğu iddia edilen Gülay A'nın evine bir süre önce de silahla girdiği, polislerce gözaltına alındığı, adli süreç sonucu zanlıya evden uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Uşak'ta silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu

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