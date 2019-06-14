Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 360 uyuşturucu hap, 10 gram skunk, bir kök Hint keneviri ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

