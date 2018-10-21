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Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 20:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "İstanbul'da raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. Türkiye'de sürücüsüz metro devrini başlattık. En gelişmiş teknolojiyi sunarken, hatların birbiriyle koordineli bir şekilde ulaşımı sağlamasını planladık. Bu anlayışla, bugün hizmete aldığımız hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacak olan Sultanbeyli metrosunun inşaatına da başlamış durumdayız" - "Geçtiğimiz Aralık ayından bugüne tam 21 milyon 162 bin yolcu bu hattı kullandı. Günlük yolcu sayımız 100 bine dayandı. Şimdi tamamının hizmete girmesiyle, bu sayı daha da artacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da raylı sistemde 170 kilometreye ulaştıklarını, Türkiye'de sürücüsüz metro devrini başlattıklarını belirterek, "En gelişmiş teknolojiyi sunarken, hatların birbiriyle koordineli bir şekilde ulaşımı sağlamasını planladık. Bu anlayışla, bugün hizmete aldığımız hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacak olan Sultanbeyli metrosunun inşaatına da başlamış durumdayız." dedi.

Uysal, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu Yakası'nın heyecanla beklediği metro hattının tamamını hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hattın birinci etabının açılışını 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uysal, "Sevinçliyiz, gururluyuz. Geçtiğimiz Aralık ayından bugüne tam 21 milyon 162 bin yolcu bu hattı kullandı. Günlük yolcu sayımız 100 bine dayandı. Şimdi tamamının hizmete girmesiyle, bu sayı daha da artacak. Bu eser emeğin, alın terinin, sabrın ve azmin sembolüdür. Artık Sancaktepe ve Çekmeköy, Yenikapı'ya, Taksim'e Sarıyer'e çok yakın. Çünkü bu hat, bu bölgedeki vatandaşlarımızın, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki raylı sistemlere hızlı ve rahat ulaşımını sağlıyor." diye konuştu.

- "Raylı sistemde 170 kilometreye ulaştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu döneme ilişkin hatırlatmalarda bulunan Uysal, "Bu güzel şehri, büyük bir çöküşten kurtardı. Metroyu, yeşili, suyu bu şehre getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a sayısız hizmetleri var. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu hizmetleri, yine sizin desteğinizle devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu şehre hizmet, hizmetlerin en güzelidir. İstanbul'da raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. Türkiye'de sürücüsüz metro devrini başlattık. En gelişmiş teknolojiyi sunarken, hatların birbiriyle koordineli bir şekilde ulaşımı sağlamasını planladık. Bu anlayışla, bugün hizmete aldığımız hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacak olan Sultanbeyli metrosunun inşaatına da başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da 284 kilometre raylı sistem inşaatımız devam ediyor" diyen Uysal, şunları söyledi:

"Bu, şu anda dünyada, bir şehirde yapılmakta olan en büyük metro inşaatı demektir. Tam 17 hatta, 118 şantiyede, 25 bin işçi kardeşimiz gece gündüz çalışıyor. Hiçbir engellemeye ve karamsarlığa prim vermeden, İstanbul'umuzun ihtiyacı olan 1100 kilometre metro hedefimize adım adım ilerliyoruz. İstanbul’da raylı sistemleri, toplu ulaşımın odak noktasına yerleştirmeye kararlıyız. Bu hedefe yaklaştıkça; İstanbul’da lastik tekerlekli araçların payı, her geçen gün azalacak. Toplu ulaşım daha rahat ve konforlu olacak. Hayatımız daha kolaylaşacak. Standartlarımız daha da yükselecek. İnşallah gelecek çok daha güzel olacak."

-"Gönül belediyeciliği uzakları yakın etmektir"

Hedeflerinin İstanbul'u daha müreffeh ve daha yaşanılır bir şehir yapmak olduğunu dile getiren Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, ecdadımıza layık olmaktır. Hedefimiz; hizmetlerimizi gönül belediyeciliği ile taçlandırmaktır. Gönül belediyeciliği, uzakları yakın etmektir. Uzakları yakınlaştıran yeni metro hattımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben bu vesile ile yüklenici firmaya, inşaatta ter döken işçi ve mühendis kardeşlerimize, belediyemiz personeline, temelini atan Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum."

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