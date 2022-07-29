Üsküdar'da Elif'i araç içinde öldüren katil: Onu seviyordum, insan sevdiğini öldürmez

Üsküdar'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G. adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kaza olduğunu söyleyip "İnsan sevdiğini öldürmez" diye bağırdı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Üsküdar'da 23 Temmuz saat 22.30'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk olarak olaydan sonra kaçan Koray G.'ye yardım ve yataklık yaptıkları öğrenilen A.D., A.A., Y.O., ve S.Ç. gözaltına altına alındı. Şüphelilerden A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklandı. Bu sırada olayda kullanılan silah S.Ç.'nin evinde bulundu.

KADIKÖY'DE KURULAN PUSU İLE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelinin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Koray G.'nin izini Kadıköy'de bulundu. Polis ekipleri şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. İki gün boyunca beklenen şüpheli dün akşam saat 19.00 sıralarında gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüpheli poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın bir kaza olduğunu anlatan şüpheli Koray G., Elif Güneş'le 10 yıllık bir birliktelikleri olduğunu söyledi. Öldürdüğü Elif Güneş'i çok sevdiğini söyleyen Koray G. "Bir ay önce ayrılmıştık. Ben barışmak istiyordum. Onunla görüşmek istedim. Bana arkadaşlarıyla Moda'da olduğunu yanlarına gelmemi söyledi." dedi.

"OLAY KAZA İLE OLDU"

Oraya gittiğinde Elif Güneş'in otomobiline binerek konuşmak için dolaşmaya çıktıklarını anlatan şüpheli Koray G. "Yolda tartışmaya başladık. Onu korkutmak için silahımı çıkardım. Bu sırada otomobilden atlamaya çalıştı. Onu tutmaya çalışırken bir anda silah patladı. Olay kaza ile oldu" diye konuştu.

"ONU HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Eski sevgilisi Elif Güneş'i yaralı olarak hastaneye götürdüğünü anlatan Koray G. "Onu araçtan indirip, tekerlekli sandalyeye koyup içeri kadar götürdüm. Acil serviste onu tedavi etmeye çalışırlarken, korkup oradan uzaklaştım dedi.

Şüpheli Koray G., olaydan sonra S.Ç. adlı arkadaşının evine gittiğini ve otomobili oraya park ettiğini söyleyerek "Ona ne olduğunu çok merak ediyordum. Bu nedenle arkadaşlarımı hastaneye gönderip nasıl olduğunu sormalarını istedim. Onlardan öldüğünü öğrendim" şeklinde konuştu.

"İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRMEZ" DİYE BAĞIRDI

Cinayet Büro Amirliğine işlemleri tamamlanan şüpheli Koray G., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Neden öldürdünüz" sorusuna "İnsan sevdiğini öldürür mü, kazayla oldu." diye bağırdı.

"NE OLUR KAPIYI AÇ ELİF BEN GELDİM"

Bununla birlikte Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenaze sonrası Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen kuzeni Seher Bulundu, Elif'in Ümraniye'deki kuaför dükkanına gitti. Kapalı kuaförün kepenklerini tutarak, "Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim“ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sinir krizi geçiren kadın baygınlık geçirdi. Çevredekiler yerde baygın yatan kadına yardıma koştu. Olay yerine ambulans çağrılırken, çevredekilerin müdahalesi ile kendine geldi.

"EN AĞIR CEZA NEYSE ONU İSTİYORUZ"

Seher Bulundu, "Elif'in dükkanına geldim ve o yok hiçbir zaman da olmayacak. İnsan hakkı bu kadar ucuz olmamalı. Artık bu kadın şiddetlerine biri dur desin. Burada yetimdi, tek başınaydı. Cani yakalandı. Ama yakalansa neye yarar, Elif gittikten sonra bir daha asla dönmeyecek. Ve o hala yaşıyor. Gittik onu kendi elimizle toprağa verdik. En ağır ceza neyse onu istiyoruz. İnsan sevdiğine hiçbir şekilde kıyamaz. Hiç kimse ölümü hak etmiyor. Senin karın değil de, namusun değildi. Senden ayrıldı diye onu canice katletmen gerekmiyordu. En ağır ceza neyse biz onu istiyoruz. Her ay bir kadın cinayetiyle karşı karşıya geliyoruz. Artık yeter. Bir dur desin ya. Kızın ne günahı vardı? Ne suçu vardı? Yetim de çalışıyordu. Kendi ayaklarının üstünde duruyordu" şeklinde konuştu.

Akrabası Adil Aslan ise “En ağır ceza verilmesi gerekir. Savunmasız bir kızı böyle canice öldürmek böyle olmaz" dedi

(DHA)



