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  4. Üsküdar'da feci kaza! Takla atarak karşı şeritten gelen taksiye çarptı

Üsküdar'da feci kaza! Takla atarak karşı şeritten gelen taksiye çarptı

30.01.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'daki feci kaza gece saatlerinde meydana geldi. Zeynep Kamil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Üsküdar'da feci kaza! Takla atarak karşı şeritten gelen taksiye çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı.

TAKSİYE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle Takla atan otomobil karşı istikametten gelen taksiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan taksi sürücüsü tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

kaza

Kaza sebebiyle Nuh Kuyusu Caddesi Kadıköy istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Üsküdar
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